Le Tchad nomme l'opposant Kebzabo comme nouveau PM - State TV

Il remplace Albert Pahimi Padacke, un homme politique civil qui a été nommé Premier ministre d'un gouvernement militaire de transition l'année dernière après que le président Mahamat Idriss Deby ait pris le pouvoir à la suite de la mort de son père.

Kebzabo, 75 ans, dirige l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, principal parti d'opposition. Il est arrivé deuxième lors des dernières élections présidentielles en 2016 et troisième lors d'un précédent scrutin en 2011.

Le Tchad est en train de former un nouveau gouvernement pour diriger le pays d'Afrique centrale jusqu'aux élections démocratiques de 2024.

Le pays est actuellement gouverné par un conseil militaire, dirigé par Deby, qui devait initialement régner pendant 18 mois.

Cependant, le gouvernement de transition a repoussé les élections jusqu'aux environs d'octobre 2024 ce mois-ci.

Deby a prêté serment lundi en tant que président pour la nouvelle phase de la transition, qui vise à être plus inclusive et à apaiser les divisions politiques et sociales.