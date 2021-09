Le Tchad prévoit de doubler les effectifs de son armée

N'DJAMENA, 25 septembre (Reuters) - Le gouvernement de transition tchadien a déclaré vendredi qu'il prévoyait d'augmenter considérablement les effectifs de son armée afin de faire face aux défis sécuritaires.

Le ministre tchadien de la Défense, le général Daoud Yaya Brahim, a annoncé devant le parlement que l'armée avait entamé le processus visant à porter le nombre total de soldats à 60.000 d'ici la fin de 2022. Le Tchad compte actuellement 35.000 soldats.

"Nous avons déjà commencé le recrutement et la formation de soldats et sous-officiers", a-t-il dit. "Notre objectif est de créer des unités d'élite capable de s'adapter à la guerre à laquelle les pays du Sahel sont confrontés."

Le Tchad, comme ses voisins, le Nigeria, le Cameroun et le Niger, ainsi que les pays du Sahel, le Mali et le Burkina Faso, lutte contre des militants islamiques liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique.

Daoud Yaya Brahim a ajouté que l'armée chercherait à obtenir plus de fonds lors de l'élaboration du prochain budget pour les dépenses de la défense. (Reportage Mahamat Ramadane, rédigé par Bate Felix ; version française Camille Raynaud)