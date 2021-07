Le Tessin fortement frappé par les pluies

Bellinzone (awp/ats) - Les régions de Bellinzone et de Lugano ont été particulièrement touchées par les intempéries des dernières heures. La police cantonale appelle la population à la plus grande prudence et à restreindre les déplacements au minimum, indique-t-elle mercredi dans un communiqué.

A Gudo, un éboulement a nécessité l'évacuation de trois habitations et neuf personnes. Le toit d'une station essence s'est partiellement écroulé dans la localité de Pambio-Noranco. De nombreuses inondations ont été signalées dans la région.

Un éboulement volontaire a bloqué la chaussée de l'A2 en direction du nord à la hauteur de Maroggio. Des déviations ont été mises en place.

Le gonflement des cours d'eau et les glissements de terrain représentent encore un danger, souligne la police cantonale tessinoise. La population doit donc continuer à faire attention, ne pas rester sur les ponts et à proximité des cours d'eau et éviter de s'approcher des zones à risque.

Selon les indications de Météosuisse, il est tombé 55,3 millimètres de pluie à Lugano. Il s'agit de la troisième valeur la plus haute depuis le début des mesures.

ats/fr