Le Texas a intenté une action en justice contre le gouvernement américain au sujet des règles publiées vendredi par l'Agence de protection de l'environnement (EPA), qui limitent les émissions de méthane de l'industrie pétrolière et gazière, un puissant gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique.

L'action en justice déposée auprès de la cour d'appel du circuit D.C. conteste les règles de l'EPA annoncées pour la première fois l'année dernière, qui visent à réduire les émissions de méthane par des mesures telles que l'interdiction du torchage systématique du gaz naturel produit par les nouveaux puits de pétrole.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, un républicain, a déclaré que ces règles constituaient un excès de réglementation de la part de l'EPA et qu'elles usurpaient le rôle des États dans l'établissement des normes d'émission.

"L'EPA tente une fois de plus de s'emparer d'un pouvoir réglementaire que le Congrès ne lui a pas accordé, a déclaré M. Paxton dans un communiqué.

L'EPA s'est refusée à tout commentaire.

Le méthane est un gaz à effet de serre qui peut s'échapper dans l'atmosphère sans être détecté à partir des sites de forage, des gazoducs et d'autres équipements pétroliers et gaziers. Il a un potentiel de réchauffement supérieur à celui du dioxyde de carbone et se décompose plus rapidement dans l'atmosphère, de sorte que la réduction des émissions de méthane peut avoir un impact plus immédiat sur la limitation du changement climatique.

Les nouvelles règles interdisent le torchage de routine, exigent des compagnies pétrolières qu'elles surveillent les fuites provenant des sites de forage et des stations de compression, et établissent un programme d'utilisation de la télédétection par des tiers pour détecter les émissions importantes de méthane provenant de ce que l'on appelle les "super-émetteurs", a déclaré l'EPA dans un communiqué lors de l'annonce de ces règles.

Ces règles empêcheraient environ 58 millions de tonnes de méthane d'atteindre l'atmosphère entre 2024 et 2038, soit presque l'équivalent de toutes les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l'électricité en 2021, selon l'EPA. (Reportage de Clark Mindock, édition d'Alexia Garamfalvi et David Gregorio)