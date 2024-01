Le gouvernement américain ne peut pas appliquer au Texas les directives fédérales exigeant que les médecins des services d'urgence pratiquent des avortements si cela est nécessaire pour stabiliser les patients des services d'urgence, a décidé mardi une cour d'appel fédérale, donnant raison à l'État dans une action en justice accusant l'administration du président Joe Biden d'outrepasser son autorité.

Cette décision, rendue à l'unanimité par la cinquième cour d'appel fédérale, s'inscrit dans le cadre d'une vague de procès portant sur la question de savoir quand les avortements peuvent être pratiqués dans les États où l'interdiction de l'avortement prévoit des exceptions en cas d'urgence médicale.

Le ministère américain de la justice s'est refusé à tout commentaire. Le bureau du procureur général du Texas, Ken Paxton, et deux associations médicales anti-avortement qui ont contesté les directives - l'American Association of Pro-Life Obstetricians & Gynecologists et la Christian Medical & Dental Associations - n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En juillet 2022, l'administration Biden a publié des directives indiquant que la loi EMTALA (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act), une loi fédérale régissant les salles d'urgence, peut exiger l'avortement lorsqu'il est nécessaire pour stabiliser une patiente souffrant d'une urgence médicale, même dans les États où l'avortement est interdit. Ces directives ont été publiées peu de temps après que la Cour suprême des États-Unis a annulé son arrêt historique Roe v. Wade, qui garantissait depuis 1973 le droit à l'avortement dans tout le pays.

Le Texas et les associations ont immédiatement intenté un procès à l'administration, affirmant que les directives interféraient avec le droit de l'État de restreindre l'avortement. En août 2022, un juge d'une juridiction inférieure leur a donné raison, estimant que l'EMTALA ne précisait pas ce qu'un médecin devait faire en cas de conflit entre la santé de la mère et celle de l'enfant à naître, et que l'interdiction de l'avortement au Texas "comblait ce vide" en prévoyant d'étroites exceptions pour sauver la vie de la mère ou prévenir des lésions corporelles graves dans certains cas.

Le juge Kurt Engelhardt, qui s'est exprimé au nom de la commission du cinquième circuit, a abondé dans ce sens, en écrivant que l'EMTALA prévoyait également l'obligation d'accoucher d'un enfant à naître et qu'il appartenait aux médecins de trouver un équilibre entre les besoins médicaux de la mère et du fœtus, tout en respectant les lois sur l'avortement en vigueur dans l'État concerné.

La loi "n'accorde pas un droit absolu à la mère enceinte d'avorter son enfant", a-t-il écrit.

La décision a confirmé l'ordonnance d'une juridiction inférieure qui bloquait l'application des directives au Texas et empêchait également l'administration de les appliquer aux membres de deux associations médicales opposées à l'avortement dans tout le pays.

La décision du tribunal fédéral intervient un mois après que la plus haute juridiction de l'État du Texas s'est prononcée contre une femme qui souhaitait avorter d'urgence d'une grossesse non viable. Cette juridiction examine actuellement une autre action en justice intentée par 22 femmes concernant la portée de l'exception médicale d'urgence à l'interdiction de l'avortement au Texas.

L'année dernière, un juge fédéral est parvenu à la conclusion opposée dans un procès similaire en Idaho, bloquant l'interdiction de l'avortement dans cet État après avoir constaté qu'elle était en conflit avec la loi sur l'assistance médicale d'urgence (EMTALA). La Cour d'appel du 9e circuit des États-Unis devrait entendre l'appel de cette décision par l'État dans le courant du mois.