Le Texas poursuit une organisation à but non lucratif spécialisée dans l'immigration, affirmant qu'elle s'est livrée au trafic d'êtres humains

Le 21 février 2024 à 02:48 Partager

Le procureur général du Texas a intenté mardi une action en justice contre une organisation à but non lucratif qui fournit un logement et une assistance aux migrants, l'accusant d'héberger des étrangers, de faire du trafic d'êtres humains et d'exploiter une cachette.

Le procureur général Ken Paxton a indiqué dans une déclaration écrite que l'action en justice visait à révoquer l'autorisation accordée à Annunciation House d'opérer au Texas en tant qu'organisation non gouvernementale (ONG). "Le chaos qui règne à la frontière sud a créé un environnement dans lequel les ONG, financées avec l'argent du contribuable par l'administration Biden, facilitent des horreurs stupéfiantes, notamment le trafic d'êtres humains", a déclaré M. Paxton. "Alors que le gouvernement fédéral perpétue l'anarchie qui détruit ce pays, mon bureau travaille jour après jour pour tenir ces organisations responsables de l'aggravation de l'immigration clandestine", a déclaré le procureur général républicain. Annunciation House n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur l'action en justice, qui a été déposée mardi devant le tribunal de district du comté d'El Paso. Dylan Corbett, directeur exécutif du Hope Border Institute, une organisation similaire, a déclaré qu'il soutenait Annunciation House. "Les actions du procureur général du Texas visent à intimider et à criminaliser les travailleurs humanitaires et constituent un affront à l'Évangile de Jésus-Christ et au commandement d'aimer son prochain", a déclaré M. Corbett sur le site de médias sociaux X, anciennement connu sous le nom de Twitter. M. Paxton a déclaré dans son action en justice que la Maison de l'Annonciation et l'organisation ont publiquement affirmé héberger quelque 300 migrants à la fois, dont ils savaient qu'ils évitaient d'être repérés par les agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis. Le procureur général a déclaré que l'organisation se livrait au trafic d'êtres humains en transportant des migrants dans des camionnettes et en les plaçant dans ce qu'il est convenu d'appeler des "planques". Le Texas construit une base militaire dans la ville d'Eagle Pass, près de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, dans le cadre des efforts déployés par le gouverneur républicain de l'État, Greg Abbott, pour décourager l'immigration clandestine.