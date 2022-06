Le Texas relève à plusieurs reprises les limites de pollution pour l'usine de GNL Cheniere

Mais dans la région de Corpus Christi, au Texas, où le carburant est préparé pour être expédié, l'entreprise aggrave la qualité de l'air - avec le consentement des régulateurs de l'État.

L'usine massive de GNL de Cheniere, située à la périphérie de la ville de la côte du golfe du Mexique, a dépassé les limites autorisées pour les émissions de polluants tels que la suie, le monoxyde de carbone et les composés organiques volatils (COV) des centaines de fois depuis son démarrage en 2018, selon un examen des documents réglementaires par Reuters.

Au lieu d'imposer des pénalités pour ces violations, la Commission texane de la qualité de l'environnement (TCEQ) a réagi en accordant à Cheniere de grosses augmentations des limites de pollution de l'usine, montrent les documents. L'installation est désormais autorisée à rejeter quelque 353 tonnes par an de COV, soit le double de la limite fixée dans son permis initial il y a huit ans. L'État a relevé les limites de quatre autres polluants de plus de plus de 40 %.

La question a rendu furieux les résidents des environs qui citent la fréquence des grandes torchères, utilisées pour brûler l'excès de gaz afin de soulager la pression, et la preuve que la qualité de l'air local s'est considérablement détériorée depuis le démarrage de l'installation. Ils ont demandé à l'État de sévir contre la pollution de la centrale plutôt que de l'autoriser à émettre davantage.

Les régulateurs du Texas ont reconnu l'impact de la centrale sur la qualité de l'air local : Dans son rapport annuel d'application pour l'exercice 2019, l'agence a imputé l'augmentation de 83 % des émissions de la région de Corpus Christi par rapport à l'année précédente en partie au démarrage de l'installation de Cheniere.

Cheniere a déclaré dans une déclaration à Reuters qu'elle avait initialement sous-estimé les émissions de l'usine parce qu'elle a dû demander le permis initial avant que ses travaux d'ingénierie ne soient terminés. La société a déclaré que sa conception et ses équipements étaient conformes aux normes fédérales exigeant la "meilleure technologie de contrôle disponible" pour limiter la pollution.

Lorsque les émissions réelles ont dépassé ces estimations, Cheniere a demandé des modifications aux régulateurs pour "réconcilier" la pollution plus élevée avec ses premières hypothèses, a déclaré la société.

L'usine ne pouvait pas fonctionner de manière constante et efficace dans le cadre des limites de pollution inférieures, ce qui nécessitait des arrêts fréquents, a déclaré Ari Aziz, directeur général de l'usine, dans une interview.

Les émissions de l'installation de GNL de Cheniere à Corpus Christi mettent en évidence un danger plus large de pollution atmosphérique en hausse, alors que les États-Unis et d'autres nations cherchent à étendre les exportations de gaz américain. Les installations de GNL sont des pollueurs importants, et la réglementation sera essentielle pour garantir que leurs émissions ne posent pas de gros problèmes de santé aux résidents proches des usines.

L'administration du président américain Joe Biden considère l'expansion de l'industrie du GNL comme un outil clé pour aider l'Europe à réduire sa dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, qui a été agressivement sanctionnée par les nations occidentales depuis son invasion de l'Ukraine en février. La politique d'expansion du GNL pourrait toutefois saper les promesses de l'administration de lutter contre le changement climatique et d'offrir un air plus pur aux communautés vivant à proximité des sites industriels.

Le département de l'énergie de M. Biden a déclaré dans une déclaration à Reuters que l'expansion du GNL pour répondre aux pénuries d'énergie mondiales "doit être équilibrée" avec les impacts environnementaux du combustible fossile. L'administration a déclaré qu'elle soutenait la recherche sur les technologies qui atténueront ces impacts "d'une manière juste et durable", sans préciser de technologie particulière.

La capacité d'exportation de GNL des États-Unis est sur le point d'augmenter de 40 % au cours des deux prochaines années, selon le ministère de l'Énergie, avec des entreprises comme Cheniere, Freeport LNG et Sempra LNG qui envisagent de nouveaux projets et de grandes expansions.

"Ils nous disent que nous devons exporter davantage, que nous devons aider nos amis en Europe. Mais qu'en est-il de nous ?" a déclaré Elida Castillo, directrice de Chispa Texas, une organisation représentant les communautés à faible revenu, principalement hispaniques, de Gregory et Taft, près du terminal. "C'est nous qui sommes laissés à souffrir avec toute cette pollution".

DES VIOLATIONS, MAIS PAS DE SANCTIONS

En juillet de l'année dernière, le TCEQ a ouvert une enquête sur l'installation de Corpus Christi à la suite de 293 cas en 2020 où les émissions de l'usine ont dépassé les limites autorisées. La pollution excessive a donné lieu à 19 violations que l'agence a examinées en vue d'une application potentielle. Toutes ont été résolues sans pénalités pour l'entreprise.

La sonde a découvert, par exemple, que le réservoir de condensat de l'installation, où sont stockés les composés retirés du gaz naturel, a émis plus de deux fois et demie son niveau autorisé de COV pendant une période de 13 mois. Les produits chimiques, qui peuvent inclure des composés comme le benzène, l'éthylène, le toluène et le formaldéhyde, sont retirés du gaz naturel au cours du processus de liquéfaction et peuvent causer une série d'effets sur la santé allant de l'irritation des yeux au cancer.

Selon les dossiers de l'État, la violation a commencé en octobre 2019 et s'est terminée en novembre 2020 lorsque les responsables du TCEQ ont accédé à la demande de Cheniere de pouvoir émettre davantage de pollution. Cette modification de permis a également résolu deux autres violations, pour avoir dépassé, à plusieurs reprises, les limites horaires de COV et de monoxyde de carbone émis par les torchères de gaz, a montré un document d'application.

Un porte-parole du TCEQ a déclaré que la modification des limites de pollution autorisées de l'usine était "une résolution acceptable" car Cheniere a pu démontrer que ces augmentations d'émissions n'ont pas mis la qualité de l'air de la région de Corpus Christi en violation des normes fédérales.

Les normes nationales de qualité de l'air ambiant de l'U.S. Clean Air Act imposent des limites à la quantité de pollution dans une zone donnée et ne restreignent la poursuite du développement industriel que lorsque les niveaux de pollution dépassent ces limites.

L'amendement se distingue comme un accommodement extraordinaire d'un pollueur industriel aux dépens de la qualité de l'air pour les résidents locaux, a déclaré Wilma Subra, une scientifique environnementale basée en Louisiane et présidente de la société de conseil en environnement Subra Company, qui a examiné le reportage de Reuters. Subra a déclaré que les régulateurs du Texas disent essentiellement à Cheniere : Si vous ne pouvez pas respecter les normes de propreté de l'air, "nous serions heureux de vous aider".

Le TCEQ a accordé à l'usine Cheniere deux amendements supplémentaires qui ont augmenté les limites de pollution et envisage un troisième.

L'usine Cheniere est réglementée en tant que source majeure de pollution en vertu de la loi fédérale car elle émet plus de 250 tonnes de pollution. Cette désignation exige que l'usine démontre qu'elle utilise des contrôles de pollution de pointe, mais les limites spécifiques sont laissées aux régulateurs de l'État.

Kelly Haragan, professeur de droit de l'environnement à la faculté de droit de l'Université du Texas, a déclaré que la tendance à ajuster les limites d'émissions à la hausse pour résoudre les violations de la pollution à Cheniere soulevait des questions quant à savoir si l'installation utilisait effectivement la technologie de contrôle des émissions la plus fiable.

Cheniere a déclaré qu'elle se conformait à la réglementation.

Les résidents proches de l'usine Cheniere s'inquiètent des effets sur la santé de l'expansion du secteur industriel de la région.

"On ne devrait pas leur accorder des permis qui permettent simplement aux émissions de continuer à augmenter", a déclaré Jennifer Hillard, une architecte dont la maison dans la ville riveraine d'Ingleside on the Bay fait face aux méthaniers qui entrent et sortent de l'usine Cheniere. "Quel est l'impact de ces types de déviations ? ... Est-ce que quelqu'un le sait ? Est-ce que quelqu'un regarde ?"

Encarnacion Serna, un ingénieur chimiste à la retraite dont la maison dans le quartier East Cliff de Portland se trouve à moins de 3 000 pieds du terminal Cheniere, a déclaré qu'une torche massive à cet endroit le mois dernier a créé "une chaleur et un éblouissement insupportables" qui l'ont obligé à envoyer ses petits-enfants en visite chez un autre parent, plus loin.

Serna, 70 ans, a déjà déposé trois plaintes de voisins inquiets contre Cheniere cette année en réponse à de grands événements de torchage. "Nous défendons nos communautés pour qu'elles ne soient pas oblitérées", a-t-il déclaré.

Serna et d'autres résidents de Portland, Gregory et Ingleside vont contester la dernière demande de permis d'émission d'air de Cheniere lors d'une audience de contestation le 30 juin.

Selon les documents réglementaires, Cheniere cherche actuellement à obtenir des limites encore plus élevées pour ses émissions de monoxyde de carbone et de COV à l'installation de Corpus Christi, en invoquant la présence de plus d'impuretés dans son flux de gaz naturel que prévu initialement.

À plus long terme, Cheniere a lancé une expansion majeure de l'usine. Le TCEQ a déjà approuvé les permis d'air nécessaires.