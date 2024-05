L'Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) a prévenu que les marges de réserve seraient réduites la semaine prochaine en raison de la hausse des températures et qu'il pourrait être nécessaire de demander aux générateurs de reporter les opérations de maintenance non urgentes.

L'ERCOT est l'opérateur indépendant du système pour la majeure partie du Texas, gérant le flux d'électricité vers plus de 27 millions de clients représentant environ 90 % de la charge de l'État.

L'ERCOT a émis des avertissements similaires à plusieurs reprises au cours du mois dernier, après avoir lancé de nombreuses alertes appelant les consommateurs à réduire leur consommation d'électricité l'été dernier afin d'éviter le risque de coupures d'électricité.

Les pénuries d'électricité estivales de l'État sont principalement dues à la croissance rapide de la population et de l'économie, qui fait que les générateurs ont du mal à suivre le rythme de l'augmentation rapide de la charge.

La population résidente de l'État est passée de 22 millions en 2003 à 30,5 millions en 2023, soit une augmentation annuelle moyenne de 1,6 %.

L'économie de l'État a connu une croissance annuelle moyenne de 3,4 % entre 2017 et 2023, contre 2,2 % pour l'ensemble du pays.

Par conséquent, les ventes d'électricité de l'État ont augmenté pour atteindre 487 milliards de kilowattheures (kWh) en 2023, contre 323 milliards de kWh en 2003, soit une augmentation annuelle moyenne de 2,1 %.

Les ventes d'électricité au Texas ont augmenté plus de trois fois plus vite que dans le reste du pays, où elles n'ont progressé en moyenne que de 0,6 % par an entre 2003 et 2023.

CROISSANCE ET ISOLEMENT

À l'instar d'autres systèmes électriques à croissance rapide, comme ceux de la Chine et de l'Inde, l'ERCOT a souffert de déséquilibres périodiques entre la production et la charge.

Il est beaucoup plus difficile d'équilibrer la production et la charge, tout en maintenant une marge de réserve suffisante, dans un système caractérisé par une croissance rapide que dans un système où la demande est stable ou en baisse.

Une charge stable ou en baisse signifie généralement qu'il existe de nombreux générateurs anciens qui ne sont plus en service régulier, mais qui peuvent être appelés à démarrer lorsque les marges de réserve se resserrent. ERCOT n'a pas cette possibilité.

Les problèmes du système sont aggravés par le fait qu'il n'a que peu de liens avec les réseaux électriques du reste du pays, ce qui lui permettrait d'importer de l'électricité en cas de pénurie locale.

Le Texas a fait le choix politique de limiter les interconnexions transfrontalières avec d'autres États afin d'éviter la surveillance de son système électrique par la Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

Contrairement à d'autres États, le Texas a également refusé, jusqu'à récemment, de payer les centrales électriques pour maintenir leur capacité de réserve, plutôt que pour les unités d'électricité effectivement produites.

Afin de réduire les coûts globaux, l'État a mis en place un marché de l'énergie uniquement plutôt qu'un marché de capacité.

Plutôt que de payer pour une capacité de réserve qui sera inactive pendant une grande partie de l'année, le Texas s'est appuyé sur des prix de gros élevés pour encourager la production marginale et forcer les réductions de charge à des moments où les marges sont faibles.

Les problèmes d'équilibrage de l'ERCOT sont particulièrement aigus pendant les mois d'été, lorsque les charges diurnes atteignent des sommets bien plus élevés que le reste de l'année, en raison de l'utilisation massive de la climatisation.

Mais les marges de réserve peuvent également être réduites pendant les saisons intermédiaires du printemps et de l'automne, lorsque de nombreux générateurs au gaz, au charbon et nucléaires sont mis hors service pour des raisons de maintenance.

Les vagues de chaleur qui surviennent plus tôt que d'habitude au printemps, ou plus tard que d'habitude à l'automne, provoquent une baisse de l'approvisionnement en électricité parce que de nombreux générateurs ont programmé des arrêts de routine.

Pour reconstituer les marges de réserve, les gestionnaires de la fiabilité peuvent émettre des ordres de non-contact à l'intention des producteurs et des propriétaires de réseaux de transport, leur demandant de reporter toutes les opérations de maintenance, à l'exception des plus urgentes.

Si cela ne suffit toujours pas à rétablir les marges de réserve à un niveau sain, les gestionnaires de réseau peuvent ordonner la production maximale des unités disponibles.

Enfin, le réseau peut rechercher diverses formes de réduction volontaire de la demande, émettre des alertes appelant les clients à économiser l'électricité et, en dernier recours, déconnecter de force les charges à tour de rôle.

GÉRER LES VAGUES DE CHALEUR

La prolifération des opérations de crypto-minage et des centres de données, associée à des charges très importantes, semble avoir accéléré la croissance de la consommation d'électricité en 2022 et 2023.

Toutefois, en raison de la croissance démographique et économique, la consommation d'électricité au Texas a atteint des records la plupart des années récentes, que l'été ait été particulièrement chaud ou non.

Les vagues de chaleur ont néanmoins mis les ressources à rude épreuve et contraint le réseau à prendre des mesures extraordinaires pour augmenter la production à court terme et réduire la charge.

Ces dernières semaines, l'ERCOT a eu recours à des ordres "no-touch", dont certains ont été annulés par la suite, afin de maximiser les ressources de production et de transport disponibles pendant les périodes de chaleur.

L'été dernier, l'ERCOT s'est fortement appuyé sur des alertes d'urgence diffusées aux consommateurs pour leur demander d'économiser l'électricité lorsque les marges de réserve étaient particulièrement faibles.

L'État a connu un total de 2 687 degrés-jours de refroidissement entre mai et septembre 2023, le deuxième plus élevé jamais enregistré après 2011.

Les mois d'août et de septembre 2023 ont été beaucoup plus chauds que la normale, ce qui a obligé le réseau à émettre de nombreuses alertes aux producteurs et aux consommateurs.

Mais la combinaison de prix de gros plus élevés et d'appels répétés à la conservation semble avoir réussi à freiner la croissance de la charge.

Le nombre de degrés-jours de refroidissement a augmenté de 23 % entre mai et septembre 2023 par rapport à la même période en 2021, alors que les ventes d'électricité n'ont augmenté que de 16 %.

Il est facile de critiquer les difficultés d'équilibrage répétées de l'ERCOT, mais les problèmes des systèmes sont ceux d'une croissance rapide, ce sont donc des problèmes agréables à résoudre.

Les gestionnaires de réseau de l'ERCOT ont réussi à équilibrer le système, compte tenu de l'absence historique de marché de capacité et de la réticence politique à s'interconnecter avec les réseaux voisins.

John Kemp est analyste de marché chez Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes. Suivez ses commentaires sur X https://twitter.com/JKempEnergy (Rédaction de John Kemp ; Montage de Susan Fenton)