Le Théâtre Realwheels lance la première formation d'acteur·trice professionnel·le pour personnes handicapées dans l'Ouest canadien

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 08 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Théâtre Realwheels lance l'École d’Art Dramatique, un programme de formation professionnelle exceptionnel, spécialement adapté aux personnes s’identifiant comme membres de la communauté des personnes handicapées et / ou qui sont sourd·e·s, y compris les personnes avec divers handicaps, les personnes handicapées, les personnes avec des handicaps invisibles, et les personnes neurodiverses. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin, 15 étudiant·e·s maximum seront retenu·e·s pour participer à ce nouveau programme.



“Avec plus de 20% de la population canadienne s’identifiant comme vivant avec un handicap, il est clair que cette grande minorité est largement sous-représentée sur les scènes et écrans nationaux,” explique Tomas Mureika, directeur artistique de Realwheels. “Notre nouvelle École est la dernière étape pour faire tomber les obstacles rencontrés par les artistes handicapé·e·s - c’est une opportunité de formation unique en son genre, qui offre en particulier aux artistes avec différents handicaps la possibilité de participer activement dans le milieu de l’art dramatique à travers le pays - et de ne plus être simplement être un groupe marginalisé.”

Informations essentielles:

C’est un programme de formation d’acteur·trice professionnel·le de trois ans sans frais de scolarité , qui supprime les obstacles financiers rencontrés par les personnes handicapées.

, qui supprime les obstacles financiers rencontrés par les personnes handicapées. Ce programme est spécifiquement adapté aux personnes s’identifiant comme membres de la communauté handicapée et / ou qui sont sourd·e·s, y compris les personnes avec divers handicaps, les personnes handicapées, les personnes avec des handicaps invisibles, et les personnes neurodiverses (+18 ans).

Ce programme modulaire et flexible répond aux besoins physiques propres à chaque étudiant·e.

À propos du Théâtre Realwheels

La mission du Théâtre Realwheels est de créer et de produire des spectacles qui approfondissent la compréhension de l’expérience liée au handicap. Basé à Vancouver, Realwheels crée des opportunités pour les personnes handicapées afin qu’elles puissent participer au secteur des arts, et inspirer le public à inclure les personnes handicapées sur et hors dans le monde réel. Realwheels fut fondé en 2003 par James Sanders, un étudiant de théâtre devenu quadraplégique à la suite d’un accident à la colonne vertébrale. Une fois retourné à l’école, James s’est rendu compte que les obstacles liés à l’attitude des gens envers les personnes handicapées étaient plus difficiles à surmonter que les obstacles physiques eux-mêmes. Pour en savoir plus: realwheels.ca

CONTACT: