Nous savions que le régime vivait ses derniers instants. Mais même pour les analystes géopolitiques chevronnés, la rapidité de l'effondrement a été stupéfiante. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner (ou bien tourner) pour votre portefeuille à présent ?

Trente-six ans jour pour jour après que les forces spéciales américaines aient capturé Manuel Noriega pour contrôler le canal de Panama, les agents de la Delta Force ont arrêté Nicolás Maduro le 3 janvier 2026 (il y a quelques heures) dans son bunker de Caracas, la capitale du Venezuela.

Les plus grandes réserves de pétrole du monde sont désormais sous contrôle américain, tandis que Maduro est détenu dans un centre de détention de Brooklyn pour trafic de drogue.

Au cours de la dernière décennie, le Venezuela a été le "malade" des Amériques : un pays assis sur un véritable océan d'or noir, mais incapable de l'exploiter.

À partir d'aujourd'hui, la donne a changé et nous assistons probablement au plus grand bouleversement géopolitique et économique des 30 dernières années.

Pour les investisseurs, cela crée ce qui pourrait devenir l'opportunité la plus importante de cette décennie sur les marchés émergents : un pétro-État en faillite qui possède plus de pétrole que n'importe quel autre pays au monde, dont la production a chuté de 70% par rapport à son pic et dont les infrastructures sont tellement dégradées qu'il faudrait 100 milliards de dollars pour les remettre en état de fonctionner correctement.

Si la transition réussit, les premiers investisseurs dans Chevron et les services pétroliers pourraient voir leur investissement augmenter de 50 à 100 % en trois à cinq ans. En cas d'échec, votre perte sur une supermajor diversifiée comme Chevron serait peut-être de 3 % du chiffre d'affaires.

Mais ne nous emballons pas. Entre " la capture de Maduro " et " la reprise de la production pétrolière au Venezuela ", il y a un véritable champ de bataille marqué par le risque de conflit civil, la dégradation des infrastructures et la complexité géopolitique que nous devons naviguer.

Contexte et conséquences pour les prix mondiaux du pétrole

Contexte historique : pourquoi le Venezuela est-il important ?

Le Venezuela dispose de 303 milliards de barils de réserves prouvées, soit 17% des réserves mondiales de pétrole. Pour mettre cela en perspective, c'est plus que l'Arabie saoudite (267 milliards), plus que le Canada (163 milliards) et plus que l'Iran (209 milliards).

Si le Venezuela était un État pétrolier fonctionnel, il serait l'un des pays les plus riches des Amériques.

Au lieu de cela, il est devenu un cas d'école en matière d'économie de la malédiction des ressources. Sous Chávez et Maduro, PDVSA (la compagnie pétrolière nationale) a été systématiquement pillée. Les travailleurs qualifiés ont été licenciés après la grève de 2002-2003. L'entretien des infrastructures a cessé. La production est passée de 3,2 millions de barils par jour à la fin des années 1990 à environ 850 000 aujourd'hui, soit une baisse de 70%.

Le pétrole lui-même pose problème. La ceinture de l'Orénoque au Venezuela contient des sables bitumineux qui renferment un brut extra-lourd dont la densité est plus de deux fois supérieure à celle du brut saoudien, par exemple. Ce matériau est si épais qu'il doit être chauffé, dilué ou amélioré avant de pouvoir circuler dans un oléoduc.

Réaction des prix

La réaction du marché pétrolier est actuellement influencée par deux forces opposées : la crainte d'un conflit à court terme et l'anticipation d'une augmentation de l'offre à long terme.

Crainte d'un conflit

Dans les jours qui suivront immédiatement la prise de contrôle, les prix du pétrole (Brent et WTI) pourraient connaître une légère hausse "instinctive" (1 à 2 dollars par baril). Cela s'explique par la crainte de représailles potentielles de la part des factions militaires loyalistes ou de dommages aux infrastructures critiques (pipelines, ports) pendant la période de chaos. N'oubliez pas que les traders détestent l'incertitude.

Cependant, contrairement aux années 90, les États-Unis sont désormais un grand producteur de pétrole et les marchés mondiaux sont actuellement bien approvisionnés. Cela crée un " plafond " sur la hausse des prix, empêchant un choc pétrolier durable comme celui des années 70.

Le scénario " baissier "

Sous Maduro et les sanctions, la production s'était effondrée à environ 1 million de barils par jour (bpj). Si un gouvernement de transition aligné sur les États-Unis prend le pouvoir, les États-Unis lèveront probablement rapidement les sanctions contre PDVSA (la compagnie pétrolière nationale).

Le retour du Venezuela en tant que grand exportateur (avec un potentiel d'augmentation de 1 à 2 millions de bpj au cours des 3 à 5 prochaines années) créerait une offre excédentaire structurelle. Cela serait baissier pour les prix du pétrole à long terme, qui pourraient alors baisser vers 50-55 dollars le baril.

Cela mettrait l'OPEP+ (dirigée par l'Arabie saoudite et la Russie) dans une situation difficile, l'obligeant à prendre des décisions difficiles concernant de nouvelles réductions de production afin de maintenir les prix.

Conséquences pour l'économie vénézuélienne

L'économie vénézuélienne se trouve actuellement à un "point zéro". La capture de Maduro élimine le principal obstacle politique au changement, mais expose la profonde pourriture structurelle qui se cache derrière :

Hyperinflation et monnaie : comme dans toute économie en difficulté, cette capture entraînera probablement un gel immédiat de l'activité économique afin de faire le point. Les taux du dollar sur le "marché noir" fluctueront fortement à mesure que les prix des marchandises deviendront incontrôlables. Une nouvelle administration devra donner la priorité à la stabilisation du pays et à la formalisation de l'économie afin de mettre fin à cette hyperinflation.

(Combien d'argent faudrait-il pour acheter un poulet en monnaie locale ?)

Restructuration de la dette : le Venezuela est en défaut de paiement sur environ 150 milliards de dollars de dette. Le départ de Maduro ouvre la voie à la reprise des négociations avec le FMI et la Banque mondiale. Une restructuration massive de la dette doit être la première priorité.

Aide humanitaire : à court terme, l'économie passera d'un mode de "pénurie" à un mode de "dépendance à l'aide" à mesure que les fondements économiques et les structures de survie seront reconstruits.

Partie 2 : scénarios les plus probables

La "capture" n'était qu'un début. L'issue dépendra entièrement de la réaction des Forces armées vénézuéliennes (FANB) au cours des 48 à 72 prochaines heures.

Scénario 1 : le modèle panaméen

(Photo du dictateur panaméen Manuel Noriega, capturé par les États-Unis en 1989) (source : BBC)

Le ministre de la Défense Vladimir Padrino López conclut un accord. L'état-major, confronté au choix entre mener une guerre perdue d'avance contre les États-Unis ou négocier sa survie, choisit la survie. Les sanctions sont rapidement levées. Les majors pétrolières reviennent en trombe. C'est le cas haussier.

Au Panama, la croissance du PIB a bondi à 8-9 % par an entre 1990 et 1992. Le pays a retrouvé une notation "investment grade" en quinze ans. Mais le Panama était déjà dollarisé, disposait d'une économie de services peu capitalistique et d'une population de 2,4 millions d'habitants. Le Venezuela, lui, compte 28 millions d'habitants, une inflation de 270 à 370 %, et un secteur pétrolier qui exige 100 milliards de dollars de réhabilitation.

Même dans le meilleur des cas, il faut tabler sur cinq à huit ans avant que la production ne se rapproche des normes historiques.

Scénario 2 : conflit civil

Des jusqu'au-boutistes, comme les chavistes (issus des factions de Hugo Chavez et de Maduro), ne se rendront pas. S'y ajoutent les militants, aka les colectivos (200 000 à 300 000 membres de milices bolivariennes armées) qui se replient dans une guérilla urbaine. Le Tren de Aragua et l'ELN (5 000 à 6 000 combattants dans les régions frontalières) mènent la résistance et détruisent les infrastructures. La production tombe presque à zéro.

C'est le scénario Irak/Libye.

L'Irak a eu besoin de seize ans et de plus de 50 milliards de dollars pour atteindre 4,7 millions de barils/jour après 2003. La reprise initiale de la Libye semblait prometteuse (1,4 million de barils/jour en 2013 contre 22 000 en juillet 2011), mais l'instabilité politique a fait retomber la production à 430 000 barils/jour en 2014. Elle reste volatile aujourd'hui.

(image du ministre vénézuélien de l'Intérieur, Diosdado Cabello) (source : Bloomberg News)

Le ministre de l'Intérieur, Diosdado Cabello, est apparu à la télévision d'État en appelant à la mobilisation. Les forces cubaines (estimées à 5 000-25 000 personnels du renseignement) ont indiqué qu'elles n'affronteraient pas directement les forces américaines, mais pourraient soutenir une insurrection.

Scénario 3 : impasse

Un gouvernement en exil se forme sous María Corina Machado et son candidat adoubé, Edmundo Gonzalez. Des batailles juridiques s'engagent sur la légitimité. Les sanctions pétrolières et commerciales restent en place. L'économie demeure paralysée, suspendue.

C'est l'issue la plus mauvaise pour les investisseurs : pas de résolution, pas de calendrier, pas de visibilité.

Figure clé à surveiller

(Iimage du ministre vénézuélien de la Défense, Padrino López) (source : WION)

Padrino López contrôle désormais l'armée. Son communiqué a condamné l'opération comme "l'agression militaire la plus criminelle", mais il a, fait notable, évité de mentionner la capture de Maduro. C'est révélateur.

Trump a affirmé que la vice-présidente Delcy Rodríguez est "essentiellement prête à faire ce que nous jugeons nécessaire", après un appel avec le secrétaire d'État Rubio. Rodríguez ne fait notamment PAS l'objet d'une inculpation américaine et dispose de liens avec Wall Street.

L'administration américaine semble négocier avec les modérés du régime plutôt que de soutenir des figures de l'opposition comme María Corina Machado.

Si Padrino López fait défection ou négocie, cela se termine vite. S'il se bat, cela devient très sale.

Gagnants, perdants, et le mode d'emploi venu du Panama

La thèse

Le Venezuela représente une option d'achat gratuite sur une normalisation géopolitique. C'est cette structure asymétrique risque/rendement qui rend le dossier intéressant.

Ce n'est pas une histoire de croissance classique ; cela ressemble davantage à une histoire d'arbitrage de goulot d'étranglement.

Le Venezuela a les réserves. Il lui faut le capital, l'expertise et la stabilité politique pour les extraire. Les entreprises qui contrôlent les points de passage obligés de ce processus capteront une valeur disproportionnée.

S'il y a une action au cœur de cette tempête, c'est Chevron (CVX). Son exposition au Venezuela est au mieux marginale financièrement (3% de la production) mais stratégiquement massive (potentiel de monter à 10% avec des investissements limités).

Dans le contexte actuel, Chevron ne dépend pas du Venezuela pour sa survie, mais détient le "ticket d'or" : c'est la seule major américaine avec une présence active sur le terrain, un cadre juridique, et des infrastructures opérationnelles prêtes à monter en puissance immédiatement.

Sur Chevron :

Baisse : Chevron perd 3% de sa production (déjà provisionné), les services pétroliers ratent un marché parmi d'autres, la dette décôtée tombe à zéro

Hausse : Chevron pourrait tripler sa production au Venezuela (de 3% à 10% des revenus), Schlumberger revient aussi pour reconstruire et capte un marché mondial du top 5

Mode d'emploi : leçons du Panama (1989)

Tirer des conclusions du "modèle panaméen" offre une feuille de route fascinante. L'invasion du Panama a provoqué un chaos à court terme, mais une décennie de croissance explosive.

Pour un investisseur au Venezuela en 2026, la leçon est la suivante : n'achetez pas immédiatement le "pays" : achetez les actifs que le monde ne peut pas se permettre de voir échouer.

Au Panama, cet actif était le canal. Au Venezuela, c'est le pétrole.

Voici une approche théorique pour jouer la "reconstruction" :

Phase 1 : acheter des actifs décotés

Actif : acheter de la dette souveraine vénézuélienne et des obligations PDVSA.

Logique : cela se traite aujourd'hui à des prix dérisoire (10 à 15 cents). Si les États-Unis restructurent la dette, un retour à 40 cents représente un gain de 300%.

Risque : extrême. Si la transition échoue, tout tombe à zéro

Calendrier : immédiat

Phase 2 : faire venir les "réparateurs"

Actif : Schlumberger (SLB), Halliburton (HAL).

Logique : le pétrole vénézuélien n'est pas comme le pétrole saoudien (qui s'écoule comme de l'eau). Pour le vendre, il faut le chauffer, le diluer et le "upgrader". Les infrastructures de PDVSA sont rouillées et cassées. Des entreprises comme Schlumberger détiennent des technologies propriétaires pour ces unités de transformation ; le nouveau gouvernement devra donc faire appel aux "big three" mondiaux des services pour réaliser l'essentiel du travail, financé par des dollars FMI/US. Dans un scénario de reconstruction, SLB pourrait voir le Venezuela devenir un marché mondial du top 5 sous vingt-quatre mois.

Calendrier : 3 à 12 mois

Phase 3 : privatiser les opérateurs

Actif : Chevron (CVX), Repsol, Eni.

Logique : ces groupes ont déjà les droits juridiques. Ils seront les principaux bénéficiaires de la privatisation.

Calendrier : 1 à 3 ans

Note : le Panama était déjà dollarisé. Le Venezuela a une monnaie sans valeur. Nous surveillons de près les signes d'une dollarisation formelle. C'est le signal "tout va bien" pour l'économie au sens large (banques, biens de consommation). D'ici là, mieux vaut s'en tenir aux exportations d'énergie.

Entreprises à surveiller

(notre sélection de 15 entreprises appelées à bénéficier du choc vénézuélien)

Petites entreprises dans lesquelles investir

Pour aller plus loin sur les petites entreprises appelées à bénéficier du choc vénézuélien, créez votre propre StockScreener comme nous l'avons fait :

Bonus : ETFScreener

Pour en savoir plus sur les ETF disponibles pour indexer le choc vénézuélien, créez votre propre ETF Screener comme nous l'avons fait :

Notre point de vue :

Le Venezuela représente aujourd'hui la forme la plus pure d'optionalité géopolitique disponible sur les marchés cotés. Les plus grandes réserves de pétrole au monde viennent de voir leur verrou politique sauté.

La question est de savoir si cette nouvelle réalité autorise les 100 milliards de dollars de capital nécessaires pour rebâtir trente ans d'infrastructures dégradées.

Nous sommes prudemment constructifs, en insistant fortement sur "prudemment".

L'avantage du premier entrant de Chevron est extraordinaire : cadre juridique, infrastructures opérationnelles et présence sur le terrain, tandis que chaque concurrent part de zéro. La position technologique de SLB dans la transformation du brut lourd est tout aussi différenciante. La dette décotée offre un potentiel important si une restructuration avance.

Mais les risques sont tout aussi réels. La probabilité d'un conflit civil frôle 75%. Le sabotage des infrastructures pourrait retarder la reprise de plusieurs années, et une impasse politique pourrait laisser le pays dans un entre-deux indéfiniment.

Nos perspectives :

Court terme (0-6 mois) : pas de nouveaux engagements directs. Surveiller l'alignement des FANB sur la transition, la démobilisation des colectivos et la stabilisation de la sécurité des infrastructures. Les prochaines soixante-douze heures sont critiques.

Moyen terme (6-24 mois) : si une stabilité politique émerge, commencer à construire des positions sur CVX et SLB. Ces noms offrent une hausse à effet de levier sur la normalisation vénézuélienne, avec une protection du risque baissier via la diversification de leurs activités mondiales.

Long terme (24+ mois) : si une dollarisation formelle survient et si le gouvernement de transition gagne en légitimité, le pari sur la dette décotée se matérialise. Envisager des fonds spécialisés de crédit émergent exposés à la restructuration vénézuélienne.

Le Panama offre des repères. Il s'est redressé en cinq à huit ans avec une économie de services. L'Irak et la Libye ont mis dix à quinze ans (et plus) pour leurs secteurs de ressources. La trajectoire du Venezuela suivra la seconde. Tout rendement pour l'investisseur exigera une patience similaire.

Restez investis, très prudemment.