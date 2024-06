Le gouvernement américain a enregistré un déficit budgétaire de 347 milliards de dollars en mai, en forte hausse par rapport au déficit de 240 milliards de dollars enregistré l'année précédente, en raison du paiement anticipé de certaines prestations de juin et de dépenses plus élevées pour les intérêts, la sécurité sociale et la défense, a déclaré le département du Trésor mercredi.

Le Trésor a indiqué que les dépenses pour le mois de mai ont atteint 671 milliards de dollars, un record pour le mois et une augmentation de 22 % par rapport à mai 2023, mais cela est dû en partie au paiement de 93 milliards de dollars de prestations fédérales de juin au cours du mois de mai, car le 1er juin tombait un samedi.

Les recettes du mois de mai se sont élevées à 324 milliards de dollars, soit une augmentation de 5 % par rapport à mai 2023. Ce total inclut la correction d'une anomalie du mois d'avril qui avait classé 20,5 milliards de dollars d'impôts sur les sociétés comme étant des impôts retenus au titre de Medicare, a déclaré un fonctionnaire du Trésor américain.

Pour les huit premiers mois de l'année fiscale 2024, le déficit du gouvernement était de 1 202 milliards de dollars, soit une augmentation de 3 % par rapport aux 1 165 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période de l'année précédente.

Depuis le début de l'année, les recettes se sont élevées à 3 288 milliards de dollars, soit une hausse de 10 % par rapport à l'année précédente, tandis que les dépenses se sont élevées à 4 49 milliards de dollars, soit une hausse de 8 % par rapport à la période de l'année précédente, a indiqué le Trésor.