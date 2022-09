Le Trésor américain cherche un régime simple de conformité au plafonnement des prix du pétrole russe -Adeyemo

Adeyemo, qui s'exprimait lors d'une conférence financière à New York, a déclaré que les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont besoin de fournisseurs de services financiers pour les aider à appliquer le plafonnement des prix visant à réduire les revenus finançant la guerre de la Russie en Ukraine tout en maintenant le brut russe sur le marché pour éviter les hausses de prix.

Le Groupe des sept nations riches a convenu vendredi d'imposer un plafonnement des prix, qui prévoit que les pays participants refusent de fournir des services d'assurance, de financement, de courtage et autres aux cargaisons de pétrole dont le prix est supérieur au plafond, qui n'a pas encore été fixé.

"Pour que le plafonnement des prix soit efficace, nous avons besoin que les fournisseurs de services, en particulier ceux qui fournissent des services financiers, aident à la mise en œuvre. Nous voulons travailler avec vous pour concevoir un régime de conformité qui soit aussi simple que possible et qui contribue à la réalisation de nos objectifs", a déclaré M. Adeyemo dans ses remarques à la conférence du Clearing House et du Bank Policy Institute.

Le G7 est composé de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon et des États-Unis. L'Union européenne s'est engagée à commencer à interdire les importations de pétrole russe en décembre. Adeyemo a dit

Adeyemo a déclaré que les pays d'Asie et d'Afrique pourraient également profiter du plafonnement en achetant du pétrole russe à un prix moins élevé.

"Notre espoir est que des pays comme la Chine et l'Inde rejoignent la coalition de plafonnement des prix, ou profitent de la coalition de plafonnement des prix, pour faire baisser le montant d'argent" que la Russie tire des exportations de pétrole, a déclaré M. Adeyemo.

La Russie s'est engagée à ne pas vendre de pétrole aux pays participant au plafonnement.

Interrogé sur l'impact que les sanctions américaines contre la Russie pourraient avoir sur le dollar américain, Adeyemo a répondu : "Je ne suis pas inquiet pour le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale".