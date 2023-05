Le département du Trésor américain a déclaré lundi qu'il s'attendait toujours à ne pouvoir payer les factures du gouvernement américain que jusqu'au 1er juin sans relèvement du plafond de la dette, maintenant ainsi la pression sur les républicains du Congrès et la Maison Blanche pour qu'ils parviennent à un accord.

Dans sa deuxième lettre au Congrès en deux semaines, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a confirmé qu'il était peu probable que l'agence soit en mesure d'honorer toutes les obligations de paiement du gouvernement américain d'ici début juin, ce qui déclencherait le tout premier défaut de paiement des États-Unis. Le plafond de la dette pourrait devenir contraignant d'ici le 1er juin, a-t-elle déclaré.

Cette nouvelle date tient compte des nouvelles données sur les recettes et les paiements reçus depuis que Mme Yellen a déclaré au Congrès, le 1er mai, que le Trésor serait probablement à court de liquidités pour payer les factures de l'État au début du mois de juin, voire dès le 1er juin.

La date à laquelle le Trésor épuisera ses mesures extraordinaires pourrait être décalée de plusieurs jours ou semaines par rapport à ces estimations, a indiqué Mme Yellen. Elle a indiqué qu'elle fournirait une mise à jour supplémentaire au Congrès la semaine prochaine, au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Le président américain Joe Biden a déclaré lundi qu'il rencontrerait le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy pour discuter du plafond de la dette mardi avant de se rendre au Japon mercredi pour un sommet du Groupe des Sept, un voyage qui durera environ une semaine. M. McCarthy a déclaré qu'il n'y avait pas eu de progrès dans les discussions marathon au niveau du personnel pendant le week-end.

Mme Yellen a averti à plusieurs reprises que l'incapacité du Congrès à relever la limite de la dette fédérale de 31 400 milliards de dollars pourrait provoquer une "crise constitutionnelle" et déclencherait une "catastrophe économique et financière" pour les États-Unis et l'économie mondiale.

La semaine dernière, le Congressional Budget Office, organisme non partisan, a déclaré que les États-Unis couraient un "risque important" de ne pas pouvoir honorer leurs obligations de paiement au cours des deux premières semaines de juin si le plafond de la dette n'était pas relevé, les opérations de paiement étant incertaines tout au long du mois de mai.