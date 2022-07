Le Trésor américain demande une approche inter-agences sur les risques et les avantages des actifs numériques

Le cadre ordonne également à l'administration de promouvoir le développement des technologies des actifs numériques et des monnaies numériques des banques centrales (CBDC).

Les États-Unis doivent continuer à travailler avec des partenaires internationaux sur des normes pour le développement de l'architecture de paiement numérique et des CBDC, selon le Trésor.

"Une réglementation, une supervision et une conformité inégales entre les juridictions créent des opportunités d'arbitrage et augmentent les risques pour la stabilité financière et la protection des consommateurs, des investisseurs, des entreprises et des marchés", a déclaré le Trésor dans un communiqué publié sur son site Web. (https://bit.ly/3P8jIHr)

Le Trésor a également déclaré qu'il continuerait à travailler avec diverses organisations, notamment le G7, le G20 et le Fonds monétaire international.