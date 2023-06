Les fonctionnaires du Trésor américain ont dévoilé mercredi les règles permettant aux organisations à but non lucratif, aux tribus et aux gouvernements de bénéficier des subventions prévues par la nouvelle loi sur le changement climatique du président Joe Biden, élargissant ainsi les mesures d'incitation au-delà des grandes entreprises.

La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) propose des milliards de dollars de crédits d'impôt pour accélérer la décarbonisation de l'économie américaine. Pour encourager le développement de projets, la loi permet également aux entités exonérées d'impôt de recevoir un paiement direct au lieu de crédits d'impôt et aux propriétaires de projets de vendre des crédits à un tiers.

Les orientations du département du Trésor publiées mercredi permettent aux organisations à but non lucratif, aux tribus, aux collectivités locales et à d'autres entités exonérées d'impôt de recevoir 12 des crédits d'impôt de l'IRA sous la forme de paiements en espèces, une disposition connue sous le nom de paiement électif ou direct.

John Podesta, conseiller principal de la Maison-Blanche pour les énergies propres, a qualifié ce mécanisme de "changement de donne".

"Le paiement direct permettra aux collectivités locales d'électrifier plus facilement leurs flottes de véhicules, de moderniser et d'ajouter des panneaux solaires sur les toits des écoles et des bâtiments municipaux, et bien d'autres choses encore", a déclaré M. Podesta lors d'une conférence de presse.

L'IRA prévoit un crédit de 30 % pour les installations d'énergie renouvelable telles que les parcs solaires et éoliens, ainsi que des crédits pour les véhicules et les carburants propres, l'hydrogène, le captage et le stockage du carbone et la fabrication d'équipements d'énergie propre.

La loi permet également aux entreprises de vendre tout ou partie de l'un des 11 crédits d'impôt pour les énergies propres à un tiers. Connue sous le nom de "transférabilité", cette disposition aidera les développeurs de projets qui n'ont pas de grosses factures fiscales à accéder au capital plus facilement et à un prix plus abordable.

Les hauts fonctionnaires de l'administration ont déclaré que la possibilité de transférer des crédits attirera davantage de capitaux du secteur privé.

Les entreprises peuvent également opter pour le paiement direct, mais uniquement pour les crédits relatifs à la fabrication de pointe, au captage et au stockage du carbone et à l'hydrogène propre, a précisé le Trésor.

L'annonce de mercredi est la dernière d'une série d'avis du Trésor sur la manière dont les entreprises peuvent tirer parti de la loi historique sur le climat.