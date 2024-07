Le Trésor américain a annoncé lundi une extension majeure de son autorité en matière d'examen de sécurité pour les achats étrangers de biens immobiliers à proximité des bases militaires américaines, ajoutant un total net de 56 installations réparties dans 30 États à sa liste d'examen.

Un fonctionnaire du Trésor américain a déclaré que l'avis de proposition de réglementation du département étendrait la compétence du Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) à environ 227 installations militaires.

Cette extension intervient moins de deux mois après qu'un précédent examen du CFIUS a accordé à une entreprise liée à la Chine et à ses partenaires un délai de 120 jours pour vendre une propriété qu'ils avaient achetée à proximité d'une base de l'armée de l'air américaine dans le Wyoming, où se trouve une partie de l'arsenal nucléaire des États-Unis.

Les États-Unis sont de plus en plus préoccupés par les risques pour la sécurité nationale que représentent les achats par des entreprises liées à la Chine de propriétés situées à proximité de sites militaires sensibles. Une loi de 2018 a étendu l'autorité du CFIUS à l'examen des acquisitions étrangères de certains investissements non contrôlants dans des transactions immobilières américaines qui posent des problèmes de sécurité nationale.

La règle proposée annoncée lundi étendrait la compétence du CFIUS aux transactions foncières situées à moins d'un kilomètre de 40 sites militaires supplémentaires et à moins de 100 kilomètres de 19 installations militaires supplémentaires.

Le fonctionnaire du Trésor a déclaré que cette règle constituerait la plus grande extension de l'autorité d'examen du CFIUS depuis la promulgation de la loi de 2018.

"Cette dernière mise à jour élargit considérablement la portée de la compétence du CFIUS en matière d'immobilier, tout en maintenant l'accent sur la sécurité nationale", a déclaré le fonctionnaire. (Reportage de David Lawder ; Rédaction d'Andrea Ricci)