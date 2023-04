Le système bancaire américain reste solide et résistant, mais les autorités américaines continueront à travailler avec leurs homologues étrangers pour renforcer la résilience financière après les récentes faillites bancaires, a déclaré lundi Jay Shambaugh, sous-secrétaire au Trésor américain.

M. Shambaugh a déclaré que les récentes faillites de banques et les développements récents étaient très différents de ceux de la crise financière mondiale de 2008, qui était centrée sur le risque de crédit, mais que les régulateurs travaillaient dur pour renforcer la confiance dans les liquidités à la fois dans le pays et à l'étranger.

M. Shambaugh, qui s'exprimait devant le groupe de réflexion Brookings Institution avant les réunions du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale prévues cette semaine, a déclaré que le système financier dans son ensemble était également beaucoup mieux réglementé, mieux capitalisé et plus liquide que lors de la crise précédente.

Il a indiqué que les responsables américains travailleraient en étroite collaboration avec d'autres pays pour communiquer au sujet de leurs politiques et des retombées qui pourraient se matérialiser, ainsi que de l'impact sur les marchés émergents et les pays à faible revenu, mais il a ajouté que les prévisions de base tablaient toujours sur la poursuite de la croissance de l'économie mondiale.

"Les événements récents ont, d'une certaine manière, mis en évidence certains des risques de détérioration qui existent, mais ils n'ont pas fondamentalement modifié le tableau général de notre scénario de référence", a-t-il déclaré.

Les travaux se poursuivront avec les partenaires internationaux afin d'accroître la résilience financière, a-t-il déclaré, ajoutant que les événements récents nous rappelaient qu'il fallait achever les travaux réglementaires en cours et "réparer les fissures dans le périmètre réglementaire".