Le Trésor américain et l'Agence américaine pour le développement international (USAID) convoquent les dirigeants des banques multilatérales de développement à une réunion urgente sur les chaleurs extrêmes et leurs effets dévastateurs sur les pays en développement, selon des responsables du Trésor.

La réunion privée et virtuelle de jeudi matin - la première du genre - vise à trouver des moyens d'affecter davantage de ressources pour aider les pays à renforcer leur résistance et leur adaptation au climat afin de réduire les dommages causés par les chaleurs extrêmes, alors que l'été a été marqué par des températures record dans le monde entier, ont déclaré les responsables du Trésor à l'agence Reuters.

Si les investissements dans la lutte contre le changement climatique ont considérablement augmenté ces dernières années, une grande partie de cette croissance a été consacrée à la transition vers des sources d'énergie propres et à la réduction des émissions de carbone, et non à aider les pays à s'adapter aux effets néfastes de ce phénomène, notamment les sécheresses plus graves, les incendies de forêt, les tempêtes violentes et l'élévation du niveau des océans.

Alors que des vagues de chaleur s'abattent sur le monde et font au moins des centaines de victimes, Janet Yellen, secrétaire au Trésor américain, profitera de la réunion pour établir un lien entre les besoins urgents des pays en développement les plus durement touchés par les températures dévastatrices et le travail plus large que les banques multilatérales de développement effectuent pour accroître leur capacité de prêt afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d'autres crises mondiales.

"Les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur, sont de plus en plus graves et fréquents, de la côte est des États-Unis à l'Inde", a déclaré Mme Yellen dans des remarques adressées aux banques multilatérales de développement et dont Reuters a pris connaissance. "L'atténuation et la réponse à ces événements, ainsi que la lutte contre le changement climatique de manière plus générale, constituent une priorité essentielle pour le département du Trésor.

Mme Yellen dira à la Banque mondiale et à ses institutions sœurs qu'elles devraient établir un lien entre l'augmentation des températures et leurs évaluations de la résistance et de l'adaptation des pays en développement au changement climatique.

L'administratrice de l'USAID, Samantha Power, participera à la réunion. En mars, elle a lancé un sommet et un "centre d'action" pour inciter les donateurs internationaux et les institutions financières à fournir des fonds pour atténuer les effets des chaleurs extrêmes. L'agence investit plus de 8 millions de dollars dans des écoles résistantes à la chaleur en Jordanie, car les températures extrêmes sapent l'apprentissage et entraînent la fermeture des écoles.

Axel van Trotsenburg, directeur général principal de la Banque mondiale, participera à la réunion au nom du président de la Banque mondiale, Ajay Banga, tandis que le président de la Banque interaméricaine de développement (BID), Ilan Goldfajn, et le président de la Banque asiatique de développement, Masatsugu Asakawa, y assisteront. Les dirigeants de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et de l'Agence japonaise de coopération internationale y participeront également, ont indiqué les responsables du Trésor.

Selon une source de la BID, M. Goldfajn insistera sur le fait que l'atténuation de la chaleur est un élément clé de la stratégie climatique de la banque. En 2023, la banque a fourni 100 millions de dollars d'assistance technique sur les questions climatiques et les chaleurs extrêmes, notamment en aidant le Chili à développer des stratégies pour garder les villes plus fraîches en utilisant des toits verts, des corridors d'espaces verts et des surfaces d'infrastructure réfléchissantes.

M. Goldfajn évoquera également le travail accompli par la Banque pour aider les BMD à travailler de manière plus coordonnée afin d'accroître l'ampleur et l'impact de la lutte contre le changement climatique. Cela inclut le développement d'instruments de financement innovants tels que l'utilisation des actifs de réserve du Fonds monétaire international pour soutenir le capital hybride, a déclaré la source. (Reportage de David Lawder ; édition de Lincoln Feast)