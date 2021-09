Le Trésor américain et le secteur financier discutent de cryptomonnaies "stables".

Le département du Trésor américain a rencontré cette semaine un certain nombre d'acteurs du secteur pour les interroger sur les risques et les avantages que présentent les stablecoins - un type de cryptomonnaies en plein essor, dont la valeur est rattachée aux monnaies traditionnelles, selon trois personnes ayant une connaissance directe des réunions.

Les responsables politiques de Washington s'inquiètent de l'expansion rapide du marché des cryptomonnaies, qui a dépassé le chiffre record de 2 000 milliards de dollars en avril. Vendredi, la capitalisation boursière des monnaies stables s'élevait à environ 125 milliards de dollars, selon le site de données du secteur CoinMarketCap. Les réglementations financières qui s'appliquent à ces produits relativement nouveaux ne sont pas claires.

Les régulateurs financiers américains s'efforcent de comprendre les risques et les opportunités que représentent les cryptomonnaies pour le système financier américain traditionnel et prévoient de publier un certain nombre de rapports sur le sujet dans les mois à venir, ont-ils déclaré.

En juillet, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré que le gouvernement devait agir rapidement pour établir un cadre réglementaire pour les monnaies stables.

Signe que ces efforts s'accélèrent, des responsables du Trésor ont rencontré cette semaine des dirigeants du secteur financier pour discuter d'une éventuelle réglementation des monnaies stables, selon les trois sources.

Deux des personnes ont déclaré que lors des réunions de cette semaine, dont l'une a eu lieu vendredi, les responsables ont demandé si les monnaies stables nécessiteraient une surveillance directe si elles devenaient extrêmement populaires. Ils ont également discuté de la manière dont les régulateurs devraient essayer d'atténuer les risques liés à un trop grand nombre de personnes essayant d'encaisser leurs monnaies stables en même temps, et de la question de savoir si les principales monnaies stables devraient être adossées à des actifs traditionnels.

Les fonctionnaires ont également posé des questions sur la façon dont les monnaies stables devraient être structurées, comment elles pourraient être utilisées, si le cadre réglementaire actuel est suffisant, et d'autres questions de sécurité et de solidité, a déclaré l'une des personnes.

Les responsables du Trésor ont également rencontré plus tôt dans la semaine un groupe de banques et de coopératives de crédit pour discuter de questions similaires, a ajouté une autre personne. Les fonctionnaires du Trésor ont semblé recueillir des informations et n'ont pas fait part de leurs réflexions sur la manière dont les monnaies stables devraient être réglementées, a ajouté cette personne.

Les informations recueillies lors des réunions de cette semaine devraient contribuer à l'élaboration d'un rapport général du Trésor sur les monnaies stables, attendu dans les mois à venir.

Dans un communiqué, le porte-parole du Trésor, John Rizzo, a déclaré que le ministère examinait "les avantages et les risques potentiels des monnaies stables pour les utilisateurs, les marchés ou le système financier".

Â" Alors que ce travail se poursuit, le département du Trésor rencontre un large éventail de parties prenantes, y compris des défenseurs des consommateurs, des membres du CongrÃ?s et des participants au marché Â", a-t-il ajouté.

Les responsables politiques de Washington craignent que l'essor des monnaies privées ne compromette leur contr�le des syst�mes financiers et monétaires, n'augmente les risques systémiques, ne favorise la criminalité financi�re et ne nuise aux investisseurs.

La U.S. Securities and Exchange Commission, la Commodity Futures Trading Commission, la Réserve fédérale et l'Office of the Comptroller of the Currency travaillent également sur des projets de cryptomonnaies, ont-ils déclaré. (Rédaction : Michelle Price ; édition : Lauren LaCapra et David Gregorio)