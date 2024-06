Le département du Trésor américain a finalisé vendredi une règle imposant aux courtiers en crypto-monnaies, y compris les bourses et les processeurs de paiement, de communiquer à l'Internal Revenue Service de nouvelles informations sur les ventes et les échanges d'actifs numériques effectués par les utilisateurs.

Ces nouvelles exigences visent à réprimer les utilisateurs de crypto-monnaies qui pourraient ne pas payer leurs impôts et découlent de la loi bipartisane 2021 Infrastructure Investment and Jobs Act (loi sur l'investissement dans les infrastructures et les emplois), d'un montant de 1 000 milliards de dollars. Au moment de l'adoption de la loi, on estimait que les nouvelles règles pourraient rapporter près de 28 milliards de dollars sur une décennie.

La règle, qui serait introduite progressivement à partir de l'année prochaine pour la saison de déclaration d'impôts 2026, aligne les exigences fiscales pour les crypto-monnaies sur les exigences de déclaration d'impôts existantes pour les courtiers pour d'autres instruments financiers, tels que les obligations et les actions, a déclaré le Trésor.

La règle finale a été modifiée par rapport à la proposition initiale du Trésor afin de limiter certaines charges pour les courtiers et d'introduire les nouvelles exigences par étapes, ont déclaré les fonctionnaires du Trésor. Elle inclut également un seuil de 10 000 dollars pour la déclaration des transactions impliquant des stablecoins, un type de jeton cryptographique généralement lié à un actif tel que le dollar américain.

Le secteur des crypto-monnaies a mené une campagne de lettres de commentaires après que le Trésor a proposé la règle l'année dernière, arguant que la portée de la définition d'un courtier était trop large et que les exigences violaient la vie privée des propriétaires de crypto-monnaies.

Le Trésor a déclaré avoir examiné plus de 44 000 commentaires sur la proposition. Il a également déclaré qu'il prévoyait de publier des règles supplémentaires plus tard dans l'année afin d'établir des exigences de déclaration fiscale pour les courtiers non dépositaires, y compris les échanges de crypto-monnaies décentralisés.

Dans un communiqué, le Trésor a souligné que les propriétaires de crypto-monnaies "ont toujours dû payer des impôts sur la vente ou l'échange d'actifs numériques" et que la nouvelle règle "a simplement créé des exigences de déclaration... pour aider les contribuables à remplir des déclarations exactes et à payer les impôts dus en vertu de la loi actuelle."

La règle introduit un nouveau formulaire de déclaration fiscale appelé formulaire 1099-DA, destiné à aider les contribuables à déterminer s'ils sont redevables d'impôts, et permettrait aux utilisateurs de crypto-monnaies d'éviter d'avoir à faire des calculs compliqués pour déterminer leurs gains, selon le département du Trésor.

Les courtiers devront envoyer les formulaires à la fois à l'IRS et aux détenteurs d'actifs numériques pour les aider à préparer leur déclaration d'impôts.

L'IRS exige actuellement des utilisateurs de cryptomonnaies qu'ils déclarent de nombreuses activités liées aux actifs numériques dans leur déclaration de revenus, que les transactions aient ou non donné lieu à un gain. Les utilisateurs doivent faire ce calcul eux-mêmes, et les plateformes sur lesquelles les actifs numériques sont échangés ne fournissent pas cette information à l'IRS. (Reportage de Hannah Lang à New York ; rédaction d'Andrea Ricci)