Le département du Trésor américain insiste auprès de la Banque mondiale et des banques multilatérales de développement régionales pour qu'elles achèvent d'ici avril 2024 leurs travaux sur les nouvelles règles permettant de tirer parti des engagements des actionnaires en matière de capital afin d'accroître la capacité de prêt, a déclaré un haut fonctionnaire du Trésor.

En donnant plus de valeur au capital exigible - les engagements des actionnaires à fournir des ressources supplémentaires en cas de graves problèmes financiers - dans les bilans des banques, on pourrait débloquer " beaucoup plus de financements " pour les pays en développement, a déclaré ce responsable, qui n'a pas été autorisé à s'exprimer publiquement.

Depuis un an, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, fait pression en faveur de réformes visant à accroître les prêts de la Banque mondiale, après qu'un groupe d'experts a conclu que les institutions, les actionnaires gouvernementaux et les agences de notation étaient trop timides face aux risques financiers.

Certains experts estiment que les économies émergentes et en développement ont besoin de 2 400 milliards de dollars par an pour relever les défis climatiques mondiaux, un chiffre qui dépasse de loin le montant des financements actuellement disponibles.

Le mois dernier, la Banque mondiale a publié des propositions visant à augmenter ses prêts aux pays en développement de 100 milliards de dollars supplémentaires sur une décennie, dans le cadre des changements en cours visant à élargir la mission de la banque pour y inclure le changement climatique.

Le fonctionnaire du Trésor a indiqué que les gouverneurs de la Banque mondiale devraient approuver les nouvelles mesures cette semaine et a donné des détails inédits sur l'émission de capital exigible, notamment le calendrier d'action.

Le fonctionnaire a déclaré que le Trésor avait déjà rédigé des termes de référence sur le capital exigible pour la Banque mondiale et les BMD régionales, et qu'il demandait aux institutions de mettre en place des groupes de travail et d'effectuer des tests de résistance afin de prendre des décisions sur la question au printemps 2024, a déclaré le fonctionnaire lors d'un entretien avec Reuters.

"C'est ce vers quoi nous tendons très fortement", a déclaré le fonctionnaire.

Le fonctionnaire a refusé d'estimer le montant du financement supplémentaire qui pourrait être libéré, notant que des discussions supplémentaires étaient également nécessaires avec les agences de notation de crédit, mais a déclaré que le montant serait probablement considérable.

Le Trésor travaille également à l'élaboration d'un modèle pour les principaux actionnaires des BMD sur la manière d'évaluer l'impact des engagements de capitaux remboursables dans leurs budgets en cas d'appel au capital, a déclaré le fonctionnaire.

"Nous voulons tenir compte des spécificités de chaque banque, mais nous assurer qu'il y a un point commun, afin de pouvoir discuter avec d'autres parties prenantes et, surtout, avec les agences de notation", a déclaré le fonctionnaire. "Cela pourrait débloquer beaucoup plus de financements.

Toute nouvelle proposition sur le traitement du capital exigible devra être approuvée par les actionnaires de chacune des banques multilatérales de développement respectives, ont déclaré les responsables des banques.

Une évaluation indépendante commandée par la Fondation Rockefeller le mois dernier a conclu que les principaux organismes de prêt de la Banque mondiale pourraient augmenter leurs prêts de près de 900 milliards de dollars si les agences de notation modifiaient leurs procédures concernant le capital exigible.

Le fonctionnaire a déclaré que l'organe directeur de la Banque mondiale approuverait une nouvelle déclaration de vision - "créer un monde sans pauvreté sur une planète vivable" - et une série d'autres réformes lorsqu'il se réunira à Marrakech, au Maroc, cette semaine à l'occasion des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale.

"Vous devez travailler sur des défis mondiaux tels que la fragilité du climat, les pandémies, la pauvreté et la promotion d'une prospérité partagée en même temps, parce qu'ils se renforcent mutuellement et sont entrelacés", a déclaré le fonctionnaire du Trésor.