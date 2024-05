Le département du Trésor a déclaré mercredi qu'il avait l'intention de maintenir la taille des adjudications de billets et d'obligations américains au cours des prochains trimestres, conformément aux attentes, tout en annonçant un remboursement total de 125 milliards de dollars pour le trimestre allant de mai à juillet.

Les remboursements trimestriels visent à lever 17,2 milliards de dollars auprès d'investisseurs privés.

Le Trésor a également lancé son programme de rachat, le premier étant prévu pour le 29 mai. Le dernier programme de rachat régulier du Trésor a commencé au début des années 2000 et s'est terminé en avril 2002.

Dans un communiqué, le Trésor a indiqué qu'il vendrait la semaine prochaine 58 milliards de dollars d'obligations américaines à trois ans, 42 milliards de dollars d'obligations à 10 ans et 25 milliards de dollars d'obligations à 30 ans.

La décision de maintenir la taille des adjudications inchangée pour l'essentiel a été prise sur la base des projections actuelles des besoins d'emprunt. Depuis le mois d'août, le Trésor a noté qu'il avait considérablement augmenté la taille des émissions de titres à coupon nominal et à taux variable.

"La taille des adjudications est restée inchangée comme prévu, mais l'essentiel est qu'il s'agit d'une pause dans les augmentations et non d'un renversement", a déclaré Gennadiy Goldberg, responsable de la stratégie des taux américains chez TD Securities à New York.

"Le Trésor a clairement indiqué qu'il ne prévoyait pas d'augmenter la taille des adjudications, au moins pour les prochains trimestres. Mais il parle toujours d'une augmentation, et non d'une diminution. Nous pensons que d'ici à la mi-2025, le Trésor devra peut-être recommencer à augmenter la taille des adjudications."

Le Trésor a déclaré qu'il prévoyait de répondre aux changements saisonniers ou inattendus des besoins d'emprunt au cours du prochain trimestre en modifiant la taille des adjudications de bons ordinaires et des bons de gestion de trésorerie.

En ce qui concerne les titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS), le Trésor a déclaré qu'il avait l'intention de continuer à augmenter progressivement la taille des adjudications afin de maintenir une part stable des TIPS en pourcentage de l'encours total de la dette négociable.

Entre mai et juillet, le Trésor prévoit de maintenir la taille de l'adjudication de réouverture des TIPS à 10 ans à 16 milliards de dollars en mai, d'augmenter la taille de l'adjudication de réouverture des TIPS à 5 ans en juin de 1 milliard de dollars pour la porter à 21 milliards de dollars, et d'augmenter la taille de la nouvelle émission de TIPS à 10 ans de 1 milliard de dollars pour la porter à 19 milliards de dollars en juillet.

En ce qui concerne les bons du Trésor, le Trésor a déclaré qu'il prévoyait d'augmenter la taille des adjudications de bons à quatre, six et huit semaines dans les prochains jours afin de garantir des liquidités suffisantes pour répondre aux besoins de trésorerie à une semaine vers la fin du mois de mai.

En prévision de la date de dépôt des déclarations d'impôt sur le revenu des personnes physiques et morales, le 15 juin, le Trésor prévoit de réduire légèrement la taille des adjudications de bons à court terme entre le début et la mi-juin. Pour juillet, il prévoit de ramener la taille des adjudications de bons à court terme à des niveaux proches des sommets atteints en février et mars.

RACHATS DE "SOUTIEN À LA LIQUIDITÉ

Dans le cadre du programme de rachat, le Trésor a indiqué qu'il prévoyait de procéder à des rachats hebdomadaires de "soutien à la liquidité" à hauteur de 2 milliards de dollars par opération pour les titres à coupon nominal et de 500 millions de dollars par opération pour les TIPS.

Les rachats sont similaires à d'autres dépenses publiques, a déclaré Josh Frost, secrétaire adjoint du Trésor chargé des marchés financiers, lors d'une conférence de presse organisée après l'annonce des remboursements. "Contrairement à d'autres dépenses, ces rachats permettent d'éteindre la dette négociable.

Lors d'une conférence de l'International Swaps and Derivatives Association en septembre, M. Frost avait déclaré que les rachats de dette pouvaient contribuer à améliorer la liquidité du marché obligataire en donnant régulièrement l'occasion aux acteurs du marché de revendre au Trésor des titres non utilisés, qui sont plus anciens et moins liquides, sur l'ensemble de la courbe des taux d'intérêt.

Aucun rachat dans le cadre de la gestion de la trésorerie n'a été prévu pour le trimestre allant de mai à juillet 2024. Ces rachats pourraient commencer plus tard en 2024 en fonction des flux budgétaires et des conditions du marché.

Le Trésor a indiqué qu'il avait l'intention d'annoncer un calendrier provisoire de rachat lors de chaque remboursement trimestriel.

Concernant une proposition du Treasury Borrowing Advisory Committee (TBAC) visant à trouver des moyens de réduire les coûts d'emprunt et d'élargir la base des investisseurs, M. Frost a déclaré qu'il s'agissait d'une demande périodique du Trésor au groupe.

La proposition du TBAC "doit être considérée comme exploratoire par nature, sans qu'aucune recommandation n'en découle. Il y aura peut-être d'autres travaux à l'avenir, mais à ce stade, il s'agit surtout d'un travail exploratoire", a-t-il déclaré.

Le Trésor a également annoncé son intention de transformer les bons de gestion de trésorerie à six semaines en bons de référence, dans le cadre du calendrier d'émission hebdomadaire des bons, sur la base des recommandations des négociants principaux et du TBAC.