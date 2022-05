Le Trésor américain va réduire la taille des adjudications pour le prochain trimestre

Le département du Trésor américain a déclaré mercredi qu'il continuerait à réduire ses émissions de coupons pour toutes les échéances au cours du prochain trimestre, les réductions les plus importantes concernant les échéances de sept ans et de vingt ans.

Le Trésor a déclaré qu'il réduisait les émissions, mais par des incréments plus faibles que lors des trimestres précédents, sur la base des besoins d'emprunt prévus qui incluent les fortes recettes fiscales récentes et les rachats potentiels de titres du Trésor par la Réserve fédérale.

Des réductions supplémentaires pourraient également être nécessaires, en fonction de l'évolution de ses besoins d'emprunt projetés, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Plus tard dans la journée de mercredi, le Comité fédéral de l'open market devrait relever les taux d'intérêt d'une manière agressive de 50 points de base afin de ralentir l'accélération de l'inflation. Il les a relevés de 25 points de base lors de sa réunion de mars, la première hausse depuis fin 2018.

Dans le même temps, la banque centrale devrait annoncer des plans pour réduire son bilan, qui a gonflé à près de 9 000 milliards de dollars lorsque la Fed a acheté des bons du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires pour maintenir les taux d'intérêt bas pendant la pandémie.

Le gouvernement américain avait augmenté la taille des adjudications en 2020 pour payer les dépenses liées au coronavirus.

Le Trésor prévoit de réduire la taille des adjudications d'obligations à 2, 3 et 5 ans d'un milliard de dollars chacune par mois au cours du trimestre mai-juillet, tandis que les adjudications d'obligations à 7 ans seront réduites de 2 milliards de dollars par mois au cours de la même période.

Les nouvelles adjudications et les réouvertures d'obligations à 10 ans et à 30 ans seront également réduites de 1 milliard de dollars, tandis que les adjudications d'obligations à 20 ans seront réduites de 2 milliards de dollars.

Le Trésor a également déclaré qu'il prévoit de maintenir à 14 milliards de dollars la taille de son adjudication de réouverture de mai des titres du Trésor à 10 ans protégés contre l'inflation (TIPS). Il augmentera la taille de l'enchère de réouverture des TIPS à cinq ans de juin de 1 milliard de dollars pour atteindre 18 milliards de dollars et augmentera l'enchère de nouvelle émission de TIPS à 10 ans de juillet de 1 milliard de dollars pour atteindre 17 milliards de dollars.

"Vous avez mentionné l'inflation. Une partie importante de notre approche d'emprunt sont les Treasury Inflation Protected Securities qui représentent environ 7-1/2 % de l'encours du Trésor", a déclaré Brian Smith, secrétaire adjoint adjoint aux finances fédérales, en réponse à une question lors d'une conférence téléphonique sur le remboursement.

"Au fur et à mesure que nous constatons que la demande reste forte pour ces titres, nous continuons à les augmenter modestement, en pensant encore une fois beaucoup plus aux moyens structurels à long terme qui permettent de réduire les coûts d'emprunt du Trésor et de diversifier nos engagements, et non en réagissant aux impressions d'inflation à court terme."

Le Trésor a déclaré qu'il vendrait 45 milliards de dollars d'obligations à trois ans, 36 milliards de dollars d'obligations à 10 ans et 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans la semaine prochaine.

Le Trésor américain a déclaré lundi qu'il s'attendait à rembourser 26 milliards de dollars de dette au deuxième trimestre, en baisse par rapport à une estimation de 66 milliards de dollars en janvier, principalement en raison d'une augmentation des recettes. L'estimation du deuxième trimestre suppose un solde de trésorerie de 800 milliards de dollars à la fin du mois de juin. (Reportage d'Alden Bentley ; Montage d'Andrew Heavens et Andrea Ricci)