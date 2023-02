Le Trésor américain va sévir contre l'évasion des sanctions russes - Adeyemo

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré lors d'une réunion d'universitaires et d'autres experts en matière de sanctions et de politique étrangère américaine que le Trésor allait se concentrer davantage sur la lutte contre l'évasion des sanctions, notamment par ceux qui pourraient "sciemment ou involontairement" aider la Russie à se réapprovisionner en fournitures nécessaires à ses combats militaires en Ukraine.

Le Trésor a déclaré que la réunion, avant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, visait à faire le point sur les progrès réalisés pour perturber les chaînes d'approvisionnement militaires de la Russie et priver Moscou des revenus dont elle a besoin pour financer la guerre.

"Le secrétaire adjoint Adeyemo a partagé les progrès constatés sur ces fronts, y compris le gonflement des déficits et les dommages économiques à long terme, ainsi que la difficulté pour le Kremlin de remplacer ses pertes importantes d'équipements et de fournitures militaires", a déclaré le Trésor dans un communiqué.

Il a déclaré que la pression sur l'armée russe était évidente dans ce qu'il a appelé "les tentatives de plus en plus désespérées du Kremlin de se réapprovisionner par le biais de tiers dans des juridictions permissives, ou même en se tournant vers des parias internationaux comme l'Iran et la Corée du Nord pour (des drones) et d'autres armes".

Le Trésor n'a fourni aucun détail immédiat sur les "facilitateurs et fournisseurs tiers" qui seraient visés.

La promesse d'Adeyemo intervient alors que la communauté internationale craint de plus en plus que la Russie ne monte une nouvelle offensive contre l'Ukraine dans les semaines et les mois à venir, et que des signes montrent que l'économie russe n'a pas été touchée aussi durement que prévu initialement par une série de sanctions.

Le mois dernier, le Fonds monétaire international a prévu que l'éocnomie russe connaîtrait une croissance de 0,3 % en 2023 après une contraction de 2,2 % en 2022. En avril, il avait initialement prévu une baisse de 8,5 % en 2022 et une nouvelle contraction de 2,3 % cette année.

Au début du mois, le Trésor a imposé des sanctions à 22 personnes et entités de plusieurs pays qu'il a accusées d'être liées à un réseau mondial d'évasion des sanctions soutenant le complexe militaro-industriel russe.

Le principal responsable des sanctions du département du Trésor américain, Brian Nelson, s'est rendu en Turquie et aux Émirats arabes unis la semaine du 30 janvier pour avertir les pays et les entreprises qu'ils pourraient perdre l'accès aux marchés du G7 s'ils font des affaires avec des entités soumises aux restrictions américaines.