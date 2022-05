Le Trésor américain voit l'économie toujours en expansion en 2022 malgré la baisse du PIB au 1er trimestre

Benjamin Harris, secrétaire adjoint à la politique économique, a déclaré dans une déclaration au Treasury Borrowing Advisory Committee qu'il pourrait y avoir des révisions à la baisse des prévisions de croissance du PIB privé de 2,3 % sur une comparaison avec le quatrième trimestre après la baisse de 1,4 % du PIB réel au premier trimestre.

"Bien que cette estimation puisse être révisée à la baisse - et que des risques de baisse subsistent pour les perspectives - l'économie américaine devrait poursuivre son expansion cette année", a déclaré M. Harris. "La diminution des mesures de relance budgétaire et monétaire ainsi que la reprise de l'offre de main-d'œuvre devraient contribuer à équilibrer les marchés du travail et à atténuer certaines pressions inflationnistes."

La déclaration a été publiée dans le cadre du processus de remboursement trimestriel de mai du Trésor. Le Trésor a déclaré lundi qu'il s'attendait à rembourser 26 milliards de dollars de dette au deuxième trimestre, par rapport à une estimation de 66 milliards de dollars d'emprunts nets en janvier, principalement en raison d'une augmentation des recettes.

M. Harris a déclaré que si la baisse des exportations, l'augmentation des importations et la faiblesse des investissements en stocks ont causé ce déclin, la consommation privée et les investissements fixes sont restés forts.

Il a déclaré que les inadéquations entre l'offre et la demande ont entraîné une hausse de l'inflation globale et de l'inflation de base jusqu'à présent en 2022, avec de nouvelles augmentations de l'inflation globale dues à la hausse des prix de l'énergie et des céréales en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Néanmoins, l'inflation de base pourrait avoir atteint un pic au printemps 2022 et avoir commencé à baisser, étant donné un nouveau déclin de la pandémie, les efforts des gouvernements pour contenir les prix de l'énergie et une atténuation des goulots d'étranglement de l'offre sur certains marchés", a déclaré M. Harris.