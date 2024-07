Le département du Trésor américain devrait annoncer la semaine prochaine qu'il maintiendra la taille de la plupart de ses adjudications de bons du Trésor américain au cours du prochain trimestre, ce qui soulagera un peu le marché après les récentes augmentations importantes.

On s'attend toutefois à de nouvelles augmentations au fur et à mesure que la trajectoire budgétaire des États-Unis s'aggravera.

Le Trésor a augmenté la taille de ses adjudications à partir d'août 2023, car la baisse des recettes, la hausse des taux d'intérêt et d'autres facteurs ont creusé le déficit budgétaire. La taille des adjudications de billets à deux ans, par exemple, est passée de 42 milliards de dollars à la mi-2023 à 69 milliards de dollars. Les adjudications de billets à dix ans sont passées de 35 milliards de dollars à 42 milliards de dollars. Mais en mai, le Trésor a déclaré qu'il prévoyait de maintenir la taille des adjudications inchangée au cours des deux trimestres à venir et les analystes estiment qu'il devrait être bien financé jusqu'en mai de l'année prochaine. L'incertitude quant à l'issue des élections américaines de novembre devrait également empêcher toute modification importante de la dette pour le moment.

Le Trésor a clairement indiqué que la taille des adjudications nominales n'augmenterait pas au cours du trimestre août-octobre. Selon Angelo Manolatos, stratégiste macro chez Wells Fargo, le risque le plus important pour ce remboursement proviendrait probablement d'un changement important dans la formulation qui suggérerait que les augmentations de coupons se produisent plus tôt que nous ne le pensons.

Une exception pourrait être une augmentation modeste des titres du Trésor protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans.

Le Trésor donnera son estimation générale du financement lundi et fournira plus de détails mercredi.

Selon Will Compernolle, stratège macroéconomique chez FHN Financial, il est plus probable qu'une mise à jour concernant de nouvelles augmentations ait lieu après les élections, lorsqu'il y aura une remise à zéro et que tout le monde aura une meilleure idée de ce que seront les 12 à 24 prochains mois.

Les acteurs du marché seront attentifs à toute mention de la taille de l'émission de bons du Trésor, qui a augmenté au cours des derniers trimestres.

Les bons du Trésor représentent désormais environ 21 % du total de la dette négociable, ce qui est supérieur à la fourchette de 15 à 20 % recommandée par le Treasury Borrowing Advisory Committee (TBAC). La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a défendu l'augmentation des ventes de bons après que certains sénateurs républicains ont suggéré en juin que le Trésor augmentait l'émission de bons au lieu d'emprunter à plus long terme pour stimuler l'économie avant les élections de novembre.

Les bons du Trésor sont actuellement assortis de taux plus élevés que la dette à long terme en raison de l'inversion de la courbe des rendements du Trésor, et le fait d'atténuer les taux à long terme en réduisant les émissions peut contribuer à stimuler la croissance économique. Le secrétaire adjoint aux marchés financiers, Joshua Frost, a déclaré ce mois-ci que le gouvernement restait déterminé à se financer au moindre coût au fil du temps, tout en conservant une base d'investisseurs large et diversifiée et en étant régulier et prévisible dans ses émissions.

L'augmentation des bons du Trésor est logique en raison de la forte demande de titres de créance à court terme, a déclaré Thomas Simons, économiste principal pour les États-Unis chez Jefferies. Par ailleurs, si la Fed réduit ses taux, vous pourriez considérer comme une erreur le fait que le Trésor ait émis des titres à long terme.

Le Trésor pourrait également donner des indications sur le plafond de la dette, qui devrait être rétabli le 2 janvier, à moins que le Congrès ne le suspende à nouveau. Lors des épisodes précédents, le Trésor a remboursé la dette avant la date limite et a rapidement augmenté ses émissions après la suspension du plafond.

Dans le même temps, le volume des rachats de titres par le Trésor, qui ont débuté en mai, pourrait également être revu à la hausse. Jusqu'à présent, les rachats ont été conçus pour soutenir la liquidité en se concentrant sur les titres en déshérence, c'est-à-dire les émissions plus anciennes et moins liquides qui se négocient avec une décote.

Désormais, elle pourrait également lancer des rachats à des fins de gestion de trésorerie, ou indiquer quand ils commenceront. Dans ce cas, elle rachètera des titres de créance à échéance plus courte, principalement à l'approche des principales dates de paiement des impôts.