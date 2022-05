Le Valais, champion de l'immigration d'entreprises en 2021

Zurich (awp) - Sur les 45'250 sociétés ayant transféré leur domicile en Suisse l'année dernière, 6341 ont jeté leur dévolu sur un autre canton. Avec 120 entreprises, le Valais a enregistré la plus forte arrivée nette, suivi par les cantons de Thurgovie (87), Appenzell Rhodes-Extérieures (83) et Schwytz (73).

Le canton alpin a été particulièrement prisé des sociétés vaudoises (99), genevoises (59) et fribourgeoises (20). Alors que Vaud (23) et le Jura (10) affichent un solde positif, Genève (-23) et Fribourg (-11) ont enregistré un reflux, selon une étude publiée mercredi par le cabinet de recherche économique Crif.

En matière d'émigration nette, Zurich (-347) dépasse de très loin Berne (-83) et Lucerne (-50). Le premier canton helvétique en importance économique, qui faisait encore partie des gagnants en 2018, a vu ses entreprises transférer leur siège social principalement à Zoug, mais aussi en Argovie et à Schwytz.

Le Tessin présente quant à lui un solde positif de 23 entreprises, pour la plupart en provenance des Grisons, de Zoug et de Zurich, précise Crif. Et de préciser qu'à l'exception du Valais, les cantons figurant aux avant-postes du classement ont des taux d'imposition sur le bénéfice peu élevés.

buc/jh