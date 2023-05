Le Vatican fustige les évêques qui attisent les divisions sur les médias sociaux

Le Vatican a exhorté lundi les évêques et les dirigeants catholiques laïcs les plus en vue à modérer leurs commentaires sur les médias sociaux, affirmant que certains provoquaient des divisions et alimentaient des polémiques qui nuisaient à l'ensemble de l'Église.

Cet appel fait partie d'un document de 20 pages du département de la communication du Vatican intitulé "Vers la pleine présence. Réflexion pastorale sur l'engagement dans les médias sociaux". Le document, adressé à tous les catholiques, met en garde contre les dangers des fausses nouvelles sur les médias sociaux et d'autres formes d'abus qui ont transformé les personnes en marchandises dont les données sont vendues, souvent à leur insu ou sans leur consentement. Il condamne la polarisation et l'extrémisme qui ont conduit au "tribalisme numérique" sur les médias sociaux, affirmant que les individus s'enferment souvent dans des silos d'opinion qui entravent le dialogue et conduisent souvent à la violence, aux abus et à la désinformation. "Le style chrétien doit être réfléchi, et non réactif, sur les médias sociaux. Par conséquent, nous devrions tous veiller à ne pas tomber dans les pièges numériques cachés dans les contenus qui sont intentionnellement conçus pour semer le conflit entre les utilisateurs en provoquant l'indignation ou des réactions émotionnelles", indique le document. "Le problème de la communication polémique et superficielle, et donc source de division, est particulièrement préoccupant lorsqu'elle émane des dirigeants de l'Église : évêques, pasteurs et dirigeants laïcs éminents", ajoute le document. Un certain nombre d'évêques catholiques conservateurs et de commentateurs de premier plan, en particulier aux États-Unis, ont critiqué le pape François sur Twitter, certains d'entre eux ayant approuvé des attaques vidéo féroces d'extrême droite contre le pontife. "Malheureusement, les relations brisées, les conflits et les divisions ne sont pas étrangers à l'Église. Par exemple, lorsque des groupes qui se présentent comme 'catholiques' utilisent leur présence sur les médias sociaux pour favoriser la division, ils ne se comportent pas comme une communauté chrétienne devrait le faire", indique le document. Il a déclaré qu'une attention particulière devrait être accordée aux progrès de l'intelligence artificielle (IA) dans les années à venir, exhortant les catholiques à se méfier des machines "qui prennent nos décisions à notre place". En 2020, le Vatican s'est associé aux géants de la technologie Microsoft et IBM pour promouvoir le développement éthique de l'IA et appeler à une réglementation des technologies intrusives telles que la reconnaissance faciale.