Le Venezuela privé en grande partie d'électricité

CARACAS, 23 juillet (Reuters) - Au moins 14 Etats du Venezuela ont été plongés dans le noir lundi en raison d'une importante panne électrique, selon des journalistes de Reuters et des informations diffusées sur les réseaux sociaux, une première depuis mars dernier et une panne générale qui avait déjà affecté la capitale Caracas.

Le Venezuela a connu une série de coupures de courant en mars dernier, les plus importantes en plusieurs décennies, qui ont privé plusieurs millions de personnes d'eau courante et de moyens de télécommunication à Caracas et dans le reste du pays.

Le ministre de l'Information, Jorge Rodriguez, a imputé la panne de lundi à une "attaque électromagnétique", sans donner davantage d'éléments. Il a précisé que les autorités oeuvraient à rétablir le courant.

Faute d'investissement et de travail de maintenance dans un pays en crise économique, le réseau électrique vénézuélien est désuet, disent l'opposition au président Nicolas Maduro et des experts électriques.

Le dirigeant socialiste, dont la légitimité est contestée par les Etats-Unis et de nombreux pays occidentaux, a attribué les précédentes pannes électriques à des "actes de sabotage" coordonnés par Washington. (Angus Berwick; Jean Terzian pour le service français)