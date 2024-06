Le Viêt Nam a intensifié ses travaux de dragage et d'enfouissement en mer de Chine méridionale, créant presque autant de nouvelles terres qu'au cours des deux années précédentes combinées, ouvrant la voie à une année record de construction d'îles, ont déclaré vendredi des chercheurs américains.

Depuis novembre 2023, date à laquelle le groupe de réflexion basé à Washington a publié son dernier rapport, le Vietnam a créé 692 nouveaux acres (280 hectares) de terre, contre 404 acres créés au cours des 11 premiers mois de 2023 et 347 acres en 2022, a déclaré l'Asia Maritime Transparency Initiative du Center for Strategic and International Studies dans un nouveau rapport.

La Chine, qui construit des îles en mer de Chine méridionale depuis 2013, revendique sa souveraineté sur de vastes étendues de cette mer, y compris les zones où le Viêt Nam a construit des îles.

La mer est l'une des voies navigables les plus contestées au monde, où transitent chaque année plus de 3 000 milliards de dollars d'échanges commerciaux. La Chine, Brunei, la Malaisie, les Philippines, Taïwan et le Viêt Nam ont déposé des revendications concurrentes sur tout ou partie des îles Spratleys.

Cette activité fait craindre que la région ne devienne un point d'ignition susceptible d'avoir de graves conséquences sur les affaires mondiales.