Un navire vietnamien a contrôlé un navire des garde-côtes chinois samedi dans un champ gazier exploité par la Russie dans la zone économique exclusive (ZEE) de la mer de Chine méridionale, selon les données disponibles. Il s'agit de la dernière patrouille chinoise en date dans un schéma qui s'étend sur plus d'un an.

Les navires des garde-côtes chinois ont navigué directement dans des blocs d'exploration énergétique exploités ou détenus par des entreprises russes dans la ZEE du Vietnam une quarantaine de fois depuis janvier 2022, selon les données de suivi des navires de l'organisation de recherche vietnamienne South China Sea Chronicle Initiative (SCSCI), une organisation indépendante à but non lucratif.

La Chine considère que cette zone fait partie de ses revendications territoriales étendues en mer de Chine méridionale, marquées par une "ligne à neuf tirets", une frontière dont la Cour permanente d'arbitrage a estimé en 2016 qu'elle n'avait pas de fondement juridique. La Chine a construit des îles artificielles et des aérodromes sur certains récifs et îlots de la mer, ce qui a suscité de vives inquiétudes dans la région et aux États-Unis.

Le Viêt Nam et l'Indonésie ont demandé à la Chine d'éviter ces zones dans leurs ZEE, bien qu'il ne s'agisse pas d'eaux territoriales et qu'il n'y ait pas de restrictions de navigation en vertu du droit international. Les patrouilles reflètent l'activité des gardes-côtes chinois ailleurs en mer de Chine méridionale, où de tels navires ont été utilisés pour faire valoir des revendications territoriales.

"La Chine revendique des droits juridictionnels sur les ressources énergétiques des fonds marins et utilise ses garde-côtes pour faire pression sur les États de la région", a déclaré Ian Storey, chercheur principal à l'Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapour.

Les cartes créées par le SCSCI et analysées par Reuters, qui utilisent les signaux du système d'identification automatique (AIS) de ces navires, montrent que les navires chinois ont suivi l'année dernière des itinéraires presque identiques au moins 34 fois depuis Vanguard Bank, un élément submergé proche des limites des zones économiques exclusives (ZEE) vietnamienne et indonésienne, jusqu'à deux blocs contrôlés par la Russie situés à 50 milles nautiques (92 kilomètres) de là - en temps utile, à 1 mille nautique des puits principaux.

Selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un groupe de réflexion de Washington, l'entreprise publique russe Zarubezhneft est l'opérateur et l'actionnaire de l'un des deux blocs, le 06-01 ; le géant gazier russe Gazprom est actionnaire de l'autre, le 05-03, qui est exploité par une filiale de PetroVietnam, l'entreprise publique du pays spécialisée dans les combustibles fossiles.

Le navire chinois a traversé samedi les deux blocs, selon les données, ainsi que deux autres. Le navire vietnamien Kiem Ngu 278, exploité par un organisme chargé de l'application de la législation sur la pêche, a suivi le navire, selon les données, se rapprochant parfois à des distances de quelques centaines de mètres seulement.

À partir de ces blocs, situés à environ 630 milles nautiques de l'île chinoise de Hainan, les navires chinois reprennent généralement une route directe vers la Vanguard Bank, où ils sont stationnés, d'après les données examinées par Reuters. Samedi, le navire chinois s'est rendu dans la ZEE de la Malaisie.

Un porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères a déclaré que les garde-côtes chinois effectuaient des patrouilles dans les zones relevant de la juridiction de la Chine en mer de Chine méridionale dans le respect du droit international, et qu'il n'était pas au courant de patrouilles dans les blocs d'exploration énergétique exploités par des entreprises russes.

Une porte-parole du ministère vietnamien des affaires étrangères a déclaré vendredi que le Viêt Nam agissait en mer de Chine méridionale "pour protéger ses droits légaux".

Zarubezhneft, Gazprom, le ministère russe des affaires étrangères et l'ambassade de Russie à Hanoï n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les zones économiques exclusives s'étendent généralement sur 200 milles nautiques (370 km) au-delà des côtes. En vertu du droit international, les eaux territoriales d'un pays - dans lesquelles il peut contrôler toutes les activités - s'étendent généralement à environ 12 milles nautiques de ses côtes. Des conflits peuvent survenir lorsque ces revendications se chevauchent.

La Malaisie, les Philippines, Taïwan et Brunei figurent parmi les pays qui ont des revendications concurrentes en mer de Chine méridionale.

Les gisements riches en gaz exploités par les sociétés russes sont parmi les plus éloignés des côtes vietnamiennes et sont proches de la frontière stratégique avec la ZEE de l'Indonésie, ainsi que de blocs revendiqués par la Chine.

Depuis au moins novembre, les navires des garde-côtes chinois ont également élargi leurs itinéraires, passant par le bloc 12-11, exploité conjointement par Zarubezhneft et PetroVietnam, en route vers le champ pétrolier et gazier 12W, exploré par la société britannique Harbour Energy, selon les données de la SCSCI.

Les patrouilles dans la zone exploitée par Harbour Energy ont commencé juste avant que l'Indonésie et le Viêt Nam ne signent, en décembre 2022, un accord fixant les limites de leurs ZEE en mer de Chine méridionale, ce qui a ouvert la voie à des accords sur le gaz.

Harbour Energy n'a pas souhaité faire de commentaires.

Harbour Energy et Zarubezhneft développent le champ gazier voisin de Tuna dans la ZEE indonésienne, à partir duquel Jakarta prévoit d'exporter du gaz vers le Viêt Nam via un gazoduc à partir de 2026. Le projet est actuellement suspendu en raison des sanctions occidentales liées à l'Ukraine qui pèsent sur certaines des entreprises concernées.

Les navires des garde-côtes chinois ont également patrouillé dans le bloc de Tuna ; en janvier, l'Indonésie a déployé un navire de guerre pour surveiller un navire chinois qui s'y trouvait.