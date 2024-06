Le Vietnam pourrait autoriser les entreprises à importer de l'or pour la première fois depuis plus de dix ans, afin de combler l'écart croissant entre les prix locaux et les références internationales, a déclaré un responsable de l'industrie à Reuters.

L'Association des négociants en or du Viêt Nam (VGTA) est en pourparlers prolongés avec le gouvernement sur les mesures à prendre pour corriger le déséquilibre entre l'offre et la demande d'or, a déclaré Huynh Trung Khanh, vice-président de l'association.

Le gouvernement vietnamien a pratiquement pris le contrôle total des importations et des ventes locales de lingots en 2012, certaines grandes entreprises étant autorisées à importer le métal précieux à condition de le transformer en bijoux pour l'exportation.

"Le gouvernement a déclaré qu'il commencerait à importer officiellement de l'or en juillet ou en août. Nous espérons que d'ici juillet, il autorisera les sociétés aurifères à importer directement", a déclaré M. Khanh en marge de la conférence sur les métaux précieux de la région Asie-Pacifique.

Il a précisé que la décision d'autoriser les entreprises à importer de l'or sera soumise à l'approbation finale de la Banque d'État du Viêt Nam, la banque centrale.

Cette décision marquerait un changement important par rapport à la politique actuelle, dans le cadre de laquelle la banque centrale contrôle étroitement les importations. La Banque d'État du Viêt Nam n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les tentatives visant à réduire l'écart avec les références internationales en organisant des ventes aux enchères et en autorisant quatre banques locales à vendre de l'or dans le but d'augmenter les liquidités n'ont pas eu d'impact durable, les prix intérieurs se négociant toujours à des primes obstinément élevées par rapport aux prix mondiaux.

Il est essentiel de réduire immédiatement les primes sur les prix intérieurs, car la VGTA estime que la demande d'or du Viêt Nam augmentera fortement cette année. Le pays du sud-est figure parmi les 10 premiers consommateurs d'or.

Les achats d'or devraient augmenter de 10 % sur une base annuelle pour atteindre 33 millions de tonnes métriques au cours des six premiers mois de cette année, a déclaré M. Khanh lors de sa présentation à la conférence.

Les acheteurs au détail, qui considèrent l'or comme un outil de préservation de la richesse utilisé pour se prémunir contre l'incertitude économique, se taillent la part du lion des achats dans l'économie du sud-est asiatique, qui compte environ 100 millions d'habitants.

"Les principales raisons de cette forte demande d'investissement de détail sont la forte baisse des taux d'intérêt de l'épargne, le gel de l'immobilier et la dévaluation constante de la monnaie nationale par rapport au dollar américain", a déclaré M. Khanh.

"Nous avons vu des gens faire la queue dans les rues, sous le soleil et sous la pluie, pour acheter plus d'or.

La forte hausse de la demande d'or a également entraîné une augmentation de la contrebande, en particulier à partir du Cambodge voisin, a déclaré M. Khanh, ajoutant qu'il était essentiel de prendre des mesures politiques immédiates.

"Il s'agit d'un réseau souterrain très important. Avec une telle hausse des prix, le taux de contrebande reste élevé."

La VGTA et le World Gold Council, un organisme industriel mondial, travaillent actuellement avec la banque centrale vietnamienne et d'autres agences gouvernementales à la mise en place d'une bourse nationale de l'or, une initiative qui, selon eux, assurerait une plus grande stabilité du marché. (Reportage de Ashitha Shivaprasad et Brijesh Patel à Singapour ; rédaction de Dave Gregorio et Neil Fullick).