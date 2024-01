Le parlement vietnamien a approuvé jeudi de nouvelles règles qui réduisent la participation maximale des investisseurs dans les banques nationales, une mesure visant à réduire les risques de manipulation du marché, mais qui pourrait rendre l'investissement dans les prêteurs moins attrayant.

Dans le cadre de la réforme, qui entrera en vigueur en juillet de cette année, les actionnaires institutionnels, tels que les fonds d'investissement ou les fonds de pension, seront autorisés à détenir jusqu'à 10 % du capital d'une banque, alors que la limite actuelle est de 15 %.

Plus de 90 % des députés de l'Assemblée nationale ont approuvé la loi modifiée.

Cette décision fait suite à la révélation, fin 2022, de la plus grande fraude financière du Viêt Nam à ce jour, dans laquelle le magnat de l'immobilier Truong My Lan est accusé d'avoir détourné 12,5 milliards de dollars de l'une des plus grandes banques privées du Viêt Nam, la Saigon Joint Stock Commercial Bank (SCB), grâce au contrôle effectif qu'elle exerçait sur le prêteur par l'intermédiaire de prête-noms.

Les partisans des nouvelles règles espèrent que des limites plus strictes en matière de propriété rendront plus difficile la répétition de manipulations similaires, mais les opposants avertissent que cela pourrait ne pas être efficace car les plafonds existants n'ont pas empêché la fraude.

Les critiques, y compris les législateurs, ont également averti lors des débats publics que la réforme pourrait avoir un effet négatif en réduisant les investissements dans les banques à un moment où le système bancaire vietnamien est confronté à une augmentation des créances douteuses et à des risques de retombées d'une crise persistante du secteur de l'immobilier.

Les nouvelles mesures vont à l'encontre de la demande récurrente des investisseurs étrangers de lever ou de supprimer le plafond de 30 % fixé pour la participation étrangère totale dans les banques.

Ce plafond n'est pas modifié dans le cadre de la réforme, mais la limite plus stricte imposée à l'actionnariat institutionnel pourrait étouffer davantage l'investissement étranger, car les investisseurs étrangers sont plus souvent proches du plafond actuel que les investisseurs nationaux.

Tenant compte en partie de ces préoccupations, les législateurs ont décidé de ne pas abaisser une autre limite sur la propriété individuelle qui reste plafonnée à 5 % malgré un projet initial de l'abaisser à 3 %.

Les nouvelles règles donnent également plus de pouvoirs à la banque centrale du Viêt Nam pour intervenir rapidement en cas de retraits massifs de liquidités dans les banques ou lorsque les prêteurs montrent des signes précoces de détresse.

Le scandale de la SCB a entraîné une ruée sur les banques qui a contraint la banque centrale à prendre le contrôle du prêteur.