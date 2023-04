Le Viêt Nam s'en est pris à la Chine jeudi pour avoir imposé une interdiction annuelle de pêche dans une vaste zone de la mer de Chine méridionale, la qualifiant de violation de sa souveraineté et exhortant Pékin à ne pas compliquer les choses.

La Chine impose cette interdiction chaque année depuis 1999 et le Viêt Nam s'y oppose systématiquement. La Chine affirme que l'interdiction, qui s'appliquera du 1er mai au 16 août, vise à promouvoir la pêche durable et à améliorer l'écologie marine.

Elle couvre les eaux situées à 12 degrés au nord de l'équateur et comprend des parties de la zone économique exclusive (ZEE) de 200 milles du Viêt Nam, ainsi que les îles Paracel, que les deux pays occupent et se disputent depuis des décennies.

"La soi-disant interdiction de pêche imposée par la Chine viole la souveraineté du Viêt Nam sur Hoang Sa, ainsi que les droits souverains et la juridiction dans les eaux vietnamiennes et sa zone économique exclusive", a déclaré Doan Khac Viet, porte-parole du ministère vietnamien des affaires étrangères, lors d'un point de presse régulier.

Hoang Sa est le nom vietnamien des îles Paracels.

M. Viet a appelé la Chine à respecter la souveraineté du Viêt Nam et à "ne pas compliquer la situation".

La Chine revendique plus de 90 % de la mer de Chine méridionale, potentiellement riche en énergie, au moyen d'une "ligne à neuf tirets" en forme de U figurant sur ses cartes, qui s'étend profondément en Asie du Sud-Est et empiète sur les ZEE des Philippines, du Brunei, de la Malaisie, du Viêt Nam et de l'Indonésie.

La Chine a déployé des centaines de navires pour étayer ses revendications, certains à plus de 1 000 km de son territoire continental, et a été accusée par certains voisins de tenter de disruptif les activités de prospection énergétique.

Le mois dernier, Reuters a rapporté, sur la base de données de suivi des navires, qu'un navire vietnamien avait été envoyé pour surveiller un navire des garde-côtes chinois patrouillant près d'un gisement de gaz exploité par la Russie dans la zone économique exclusive du Viêt Nam, l'une des dizaines de patrouilles de ce type.