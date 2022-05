Le Vietnam fait face à un "énorme défi" pour atteindre l'objectif de croissance de 2022, selon le vice-Premier ministre

Le produit intérieur brut a augmenté de 5,03 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, plus rapidement qu'une expansion de 4,72 % à la même période l'année dernière, alors que le pays d'Asie du Sud-Est a rouvert une plus grande partie de son économie axée sur la fabrication et les exportations après avoir assoupli les restrictions liées à la pandémie.

Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a déclaré à l'Assemblée nationale que l'élan de croissance était confronté à des vents contraires, la reprise mondiale étant ralentie par les impacts de la pandémie, le conflit Ukraine-Russie, les pressions inflationnistes et la flambée des prix du pétrole.

Il a déclaré que plusieurs chaînes d'approvisionnement restaient perturbées tandis que les entreprises étaient toujours confrontées à des coûts d'intrants élevés.

"Face aux évolutions nationales et internationales, c'est un énorme défi que de réaliser les objectifs de 2022, y compris celui d'une croissance économique de 6,0 % à 6,5 %", a déclaré M. Thanh.

Le Vietnam prendra des "mesures flexibles" pour assurer la stabilité macroéconomique et contenir l'inflation, a-t-il ajouté.

En avril, les prix à la consommation au Vietnam ont augmenté de 2,64 % par rapport à l'année précédente, en raison d'une hausse des coûts du transport, de la nourriture et de la construction.