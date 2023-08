Le Vietnam a imposé une taxe antidumping comprise entre 25,73 % et 32,75 % sur les produits sucriers importés de certains des plus grands producteurs de sucre thaïlandais pour une période de près de trois ans, a déclaré mardi le ministère du commerce du pays.

La décision a été prise après une "enquête minutieuse et équitable" et sera en vigueur du 18 août 2023 au 6 juin 2026, a déclaré le ministère dans un communiqué.

Une taxe antidumping de 32,75 % sera appliquée au plus grand producteur de sucre et de bioénergie de Thaïlande et d'Asie, Mitr Phol Sugar, et à quatre sociétés associées, a indiqué le ministère.

En revanche, Thai Roong Ruang Industry, l'un des principaux producteurs de sucre d'Asie, et ses cinq sociétés affiliées se verront imposer une taxe antidumping de 25,73 % et une taxe antisubventions de 4,65 %, ajoute le communiqué.

L'année dernière, le Viêt Nam a imposé une taxe antidumping de 47,64 % sur certains produits sucriers importés de cinq pays d'Asie du Sud-Est mais originaires de Thaïlande pour une période de quatre ans

Le Vietnam a supprimé les droits de douane sur le sucre importé des pays d'Asie du Sud-Est en 2020, conformément aux engagements de l'Accord sur le commerce des marchandises de l'ANASE.

Toutefois, des dispositions autorisent l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est à imposer des droits à l'importation pour protéger les droits et les intérêts des industries nationales contre les comportements anticoncurrentiels.