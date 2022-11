Le Vietnam renforce son plan d'utilisation du charbon à l'horizon 2030 alors que la proposition du G7 sur le climat piétine

Le projet mis à jour, daté du 11 novembre, a été diffusé par le ministère vietnamien de l'industrie alors que les négociateurs climatiques du Groupe des sept nations n'ont pas réussi à conclure un accord de financement avec le Vietnam sur un "Partenariat pour une transition énergétique juste" lors du sommet mondial sur le climat COP27, qui s'est terminé en Égypte dimanche.

Le ministère de l'industrie n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Le dernier plan fait marche arrière par rapport à un projet publié le mois dernier qui aurait ralenti la croissance de l'utilisation du charbon d'ici la fin de la décennie. Une baisse significative de la capacité de production de charbon n'interviendrait qu'en 2045.

Le Vietnam, l'un des 20 premiers utilisateurs de charbon au monde, a connu de longues querelles entre des intérêts gouvernementaux concurrents concernant ses plans de développement de l'énergie pour cette décennie, et il pourrait y avoir d'autres changements dans les semaines et les mois à venir, ont déclaré des investisseurs basés au Vietnam.

Cela a compliqué la tâche des négociateurs du climat, menés par les diplomates de l'Union européenne, qui gardent l'espoir de décrocher un accord avec le Vietnam lors d'un sommet à Bruxelles le mois prochain.

Selon le dernier scénario de référence du gouvernement, le charbon resterait la source d'énergie la plus importante du Vietnam jusqu'en 2030 avec plus de 36 gigawatts (GW) de capacité installée et jusqu'à 11 nouvelles centrales électriques au charbon à construire dans les années à venir, contre environ 21 GW en 2020 et 30 GW en 2025.

La part du charbon dans la capacité de production d'électricité tomberait toutefois à moins de 28 % à la fin de la décennie, contre 34 % en 2020.

Dans son projet d'octobre, le gouvernement visait à limiter la capacité du charbon à environ 30 GW d'ici la fin de la décennie, selon des documents vus par Reuters.

GRAPHIQUE - Le plan énergétique du Vietnam

L'utilisation du charbon est en hausse au niveau mondial depuis que l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février a fait bondir les prix des autres combustibles fossiles.

La production d'énergie renouvelable, qui a récemment connu une expansion rapide, n'atteindrait que 21 GW d'ici 2030 dans le dernier plan, contre 26 à 39 GW prévus dans le projet d'octobre, bien qu'une augmentation exponentielle soit prévue d'ici le milieu du siècle avec une capacité installée de plus de 200 GW de centrales éoliennes, solaires et à hydrogène. Ces chiffres ne tiennent pas compte de l'hydroélectricité, qui est traditionnellement une source d'énergie importante au Vietnam.

"Les énergies solaire et éolienne se sont développées trop rapidement au Vietnam, ce qui a causé des problèmes en raison du réseau électrique limité du pays", indique le document.

D'ici 2050, le charbon ne ferait plus partie du panorama énergétique du Vietnam, tandis que le gaz et le gaz naturel liquéfié passeraient de quantités négligeables actuellement à environ 44 GW.

OFFRE CLIMATIQUE

Les émissions de carbone du Vietnam devraient augmenter de façon exponentielle à mesure que ce pays de 100 millions d'habitants se développe rapidement, à moins qu'il ne se tourne rapidement vers les énergies renouvelables et d'autres sources d'énergie moins polluantes.

Les fonctionnaires de l'UE et les autres négociateurs occidentaux avaient espéré que le Viêt Nam deviendrait le deuxième pays à convenir d'un plan de financement pour accélérer sa réduction de l'utilisation du charbon, après un accord similaire conclu l'année dernière avec l'Afrique du Sud.

L'UE, qui mène les négociations au nom des nations du G7 avec la Grande-Bretagne, avait considéré qu'un accord était possible lors du sommet COP27, selon des documents internes consultés par Reuters.

Mais une série d'offres améliorées représentant des milliards de dollars, principalement sous forme de prêts, n'a pas réussi à convaincre les négociateurs vietnamiens qui, selon des sources diplomatiques et industrielles, voulaient plus de subventions et plus de contrôle sur la manière dont les fonds seraient déboursés.

Le pays n'a pas bougé, tandis que l'Indonésie s'est avancée pour annoncer un accord avec les nations riches sur le financement d'une transition vers l'abandon du charbon lors du sommet du G20 à Bali la semaine dernière.

Plusieurs responsables de l'UE ont fixé un nouvel objectif pour un accord avec le Vietnam lors d'un sommet avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est à la mi-décembre à Bruxelles.

De nombreux investisseurs et diplomates basés au Vietnam doutent toutefois qu'un accord puisse être conclu, à moins qu'il ne soit considérablement édulcoré, tandis que les désaccords au sein du gouvernement vietnamien sur le développement de l'énergie resteront un obstacle formidable.