Le Vietnam saisit 600 kg d'ivoire provenant d'Afrique en contrebande

Le commerce de l'ivoire est illégal au Vietnam mais le trafic d'animaux sauvages reste très répandu. Parmi les autres articles souvent trouvés en contrebande dans le pays figurent les écailles de pangolin, les cornes de rhinocéros et les carcasses de tigre.

Les autorités douanières de la ville portuaire de Haiphong, dans le nord du pays, ont découvert lundi près de 130 kilogrammes d'ivoire cachés dans un conteneur de cornes de vache provenant d'Afrique, a indiqué le gouvernement dans un communiqué.

Cette découverte fait suite à celle de près de 500 kilogrammes d'ivoire africain, jeudi dernier, au port de Lach Huyen, dans la ville, a précisé le gouvernement.

Il s'agit de la plus importante saisie d'ivoire de contrebande dans le pays depuis plus de quatre ans. En octobre 2018, les autorités avaient saisi plus de huit tonnes d'ivoire et d'écailles de pangolin dans l'une des plus grandes affaires de trafic d'espèces sauvages du pays depuis des années.