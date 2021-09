Le WWF-Canada lance un plan décennal pour Régénérer le Canada

Un nouveau sondage révèle que les deux tiers des Canadien.ne.s sont pessimistes quant à l’avenir de la planète – mais il est encore temps de renverser la tendance. Régénérer le Canada et la campagne « irRÉVERSIBLE » montrent la voie.

TORONTO, 28 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a déclaré un « code rouge » pour l’humanité, exhortant à des actions immédiates et sans précédent si nous voulons éviter les conséquences les plus sévères des crises de la biodiversité et du climat. Le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) répond à l’appel avec Régénérer le Canada, un ambitieux plan sur 10 ans visant à lutter contre les deux crises, et renverser la tendance actuelle.



À propos de Régénérer le Canada

Les gens de partout au pays ont pu constater, cet été, des preuves évidentes de ce « code rouge » sous forme de dômes de chaleur mortels, de feux de forêt et d'inondations. Ces événements, et d'autres perturbations climatiques, sont interreliés avec la crise de la biodiversité : le dernier Rapport Planète vivante Canada du WWF-Canada a en effet révélé que les populations d'espèces en péril ont décliné de 59 % en moyenne depuis 1970.

Au cours de la prochaine décennie, en nous appuyant sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones, tous les efforts de conservation du WWF-Canada se concentreront sur trois objectifs ambitieux afin de rétablir les espèces, lutter contre les dérèglements climatiques et remettre notre avenir sur la bonne voie. Ces objectifs sont :

Restaurer au moins un million d'hectares en régénérant les écosystèmes complexes perdus qui servent d'habitats essentiels aux espèces et séquestrent le carbone dans la nature.

Gérer et protéger au moins 100 millions d'hectares d'écosystèmes vitaux pour les espèces et les communautés.

Réduire les émissions de carbone de 30 millions de tonnes en appuyant et en mettant en œuvre des solutions basées sur la nature novatrices dans les habitats riches en carbone.



Ces objectifs sont audacieux, car ils doivent l'être.

La possibilité de maintenir l'augmentation de la température sous 1,5 °C et d’éviter la disparition des espèces en péril s’amenuise, mais il est encore temps de renverser la tendance, si nous agissons maintenant, en réalisant les bonnes actions de conservation aux bons endroits. Tous les objectifs de Régénérer le Canada sont conçus pour fonctionner ensemble, afin d’avoir un impact positif sur la nature à court terme, et de jeter les bases d'un changement durable et significatif. C’est ce message qui est au cœur de notre campagne « irRÉVERSIBLE », une campagne nationale que nous lançons aujourd'hui afin de rappeler aux Canadien.ne.s que deux avenues s'offrent à nous – et que nous pouvons encore choisir notre avenir.

La campagne arrive à point : le sondage national WWF-Canada Pulse Check 2021, mené par Environics, montre que les deux tiers des Canadien.ne.s sont pessimistes quant à la possibilité de faire quoi que ce soit pour renverser la tendance actuelle. Le sondage révèle également que la plupart des Canadien.ne.s ne connaissent pas les principales pratiques de conservation qui pourraient offrir des solutions à ces crises.

Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada, dit :

« On a l'impression d'entendre parler d'une nouvelle espèce menacée ou d'une nouvelle catastrophe liée aux dérèglements climatiques presque chaque jour. Il est facile de se sentir dépassé.e, d'avoir l'impression qu'il n'y a rien à faire, de penser qu’on peut abandonner et apprendre à vivre avec les conséquences. Mais la vérité, c’est que nous pouvons encore faire une différence. Nous pouvons changer la trajectoire de la planète. Et la bonne nouvelle, c’est que nous savons comment faire. Et qu’il est encore temps. Si nous agissons maintenant – avec ambition, dévouement et collaboration – nous pouvons renverser cette trajectoire ensemble. C'est pourquoi nous lançons notre nouveau plan pour Régénérer le Canada et notre campagne " irRÉVERSIBLE ". Et c'est pourquoi nous demandons aux gens de tout le pays de se joindre à nous pour faire une différence pour la nature, pour les espèces, pour le climat et pour les humains. »

À propos du sondage WWF-Canada Pulse Check 2021

Principaux résultats ci-dessous. Résultats complets disponibles sur demande (en anglais seulement).

L’inquiétude concernant l'avenir de la planète est élevée partout au pays.

Un sondage en ligne réalisé par Environics auprès de 1 076 Canadien.ne.s entre le 3 et le 13 août 2021 a donné les résultats suivants :

67 % des Canadien.ne.s sont pessimistes quant à l'état de la planète pour les générations futures;

94 % des Canadien.ne.s sont préoccupé.e.s par la perte de biodiversité;

88 % des Canadien.ne.s sont préoccupé.e.s par les dérèglements climatiques;

Les deux tiers des Canadien.ne.s pensent que les dérèglements climatiques ont atteint un point critique (14 % pensent que le point critique a été dépassé et que nous sommes au-delà du point de changement);

Les deux tiers des Canadien.ne.s pensent que la perte de biodiversité a atteint un point critique (11 % pensent que le point critique a été dépassé et que nous sommes au-delà du point de changement);

Une forte majorité de Canadien.ne.s ne sont pas familier.ère.s avec des termes comme « solutions basées sur la nature », « puits de carbone » et « conservation menée par les Autochtones », ni avec la manière dont ceux-ci s’inscrivent dans la double crise de la perte de biodiversité et des dérèglements climatiques.

Une majorité de Canadien.ne.s ne sont pas conscient.e.s de l'ampleur de la crise de la biodiversité.



À propos du Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Le WWF-Canada s'engage à prendre des mesures de conservation justes et équitables qui permettent de restaurer la nature, de renverser la perte d'espèces et de lutter contre les dérèglements climatiques. Nous nous appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr

