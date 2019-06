Le WarnerMedia Innovation Lab se tourne résolument vers les technologies de demain et fait plusieurs annonces majeures

Le laboratoire annonce une présence physique à New York avec une capacité 5G, des partenariats avec WarnerMedia Ad Sales et Xandr d'AT&T, ainsi que la sélection d'un cabinet d'architectes

Le WarnerMedia Innovation Lab a fait plusieurs annonces clefs aujourd'hui, avec l'objectif de renforcer ses activités de technologies de pointe et l'incubation de nouveaux produits, services et expériences grand public. Parmi ces annonces figurent son implantation physique à New York, qui bénéficiera d'un réseau 5G d'AT&T, et deviendra ainsi le premier centre permanent d'expérimentation 5G d'AT&T. Le laboratoire a également communiqué plus en détail sur ses partenariats avec WarnerMedia Ad Sales et Xandr, la société spécialisée dans les solutions publicitaires et analytiques avancées d'AT&T. Enfin, le laboratoire a annoncé la sélection d'un cabinet d'architectes pour prendre en charge le design de ses locaux.

Le WarnerMedia Innovation Lab sera une nouvelle construction de 1 860 m² située dans le quartier de Chelsea (Manhattan), et proposera un espace immersif pour présenter au public des expériences grand public, des espaces événementiels en intérieur et extérieur, des zones dédiées à la R&D et un environnement de travail ouverte, moderne et collaboratif.

"Le Lab est bien plus qu'un incubateur technologique. Nous disposons là du centre rêvé pour créer l'émerveillement que les spectateurs adorent et attendent de WarnerMedia", déclare Jesse Redniss, directeur général du WarnerMedia Innovation Lab. "Nous aurons à notre disposition les meilleures capacités créatrices de WarnerMedia, combinées à la technologie de pointe d'AT&T et de nos partenaires, afin de fournir des expériences dont on parlera pendant longtemps."

Le Lab, qui devrait ouvrir ses portes début 2020 à ses partenaires stratégiques et aux équipes inter-entreprises de WarnerMedia, donnera vie à des expériences 5G grâce à des initiatives d'exploration et de développement, qui créeront un écosystème de collaboration virtualisée en temps réel partagé par l'ensemble des contenus WarnerMedia et AT&T. Ces annonces illustre la volonté d'AT&T de proposer des capacités 5G dans les installations WarnerMedia. Depuis l'Innovation Lab à New York, jusqu'à Warner Bros. à Los Angeles en vue de l'événement AT&T SHAPE, en passant par The Lounge by AT&T à Seattle et les studios de WarnerMedia à Atlanta, la 5G a le potentiel de transformer la façon de créer et de consommer le contenu WarnerMedia.

"En travaillant avec toutes les ressources d'AT&T, nous sommes en mesure d'allier les dernières technologies 5G à des expériences de contenu immersif et à des capacités publicitaires dernier cri", déclare David Christopher, président d'AT&T Mobility and Entertainment. "Le WarnerMedia Innovation Lab sera un espace dans lequel les développeurs, créateurs et visiteurs se sentiront en confiance pour repousser les limites du divertissement, grâce à l'entreprise qui est la première à ouvrir la voie de la 5G aux États-Unis."

La contribution de WarnerMedia, qui permettra au laboratoire de révolutionner l'expérience client globale, comprend également l'aspect publicitaire. Dan Riess, responsable du contenu publicitaire et marque chez WarnerMedia Ad Sales, déclare: "La narration est dans les gènes de notre société, et l'expérience que nous proposons repose en partie sur la manière dont est perçu du contenu, y compris les publicités. La laboratoire joue un rôle crucial dans les essais et la connaissance de ces nouvelles expériences que nous allons déployer sur le marché."

Le WarnerMedia Innovation Lab comptera également sur les informations client et la technologie de Xandr, la société de solutions publicitaires et analytiques avancées d'AT&T, pour tester et développer de nouvelles capacités publicitaires afin de rendre le message des marques plus pertinent et intéressant pour le consommateur. Cette solide alliance fournira des expériences client novatrices et stimulera l'esprit entrepreneurial dans l'ensemble du portefeuille de marques de WarnerMedia.

"Xandr cherche inlassablement de nouveaux axes d'innovation pour aider les marketeurs et créer une expérience optimale pour l'utilisateur", déclare Kirk McDonald, responsable marketing chez Xandr. "En collaborant avec nos collègues d'AT&T Communications et WarnerMedia, nous nous positionnons de manière parfaite pour générer de l'innovation publicitaire pertinente et fournir un retour d'informations complet aux marketeurs et aux marques. Le WarnerMedia Innovation Lab accélérera l'adoption de nouveaux formats publicitaires et créera l'environnement nécessaire pour faire connaître notre travail collaboratif."

Les progrès réalisés dans le secteur publicitaire permettent aux marketeurs de savoir quel écho obtient leurs messages, à l'heure où le laboratoire dévoile un nouvel équilibre entre la publicité, la technologie et le contenu. Les innovations porteront sur les applications de réalité mixte et virtuelle, les utilisations de la 5G pour optimiser les capacités publicitaires, et l'optimisation des expériences et interfaces utilisateur pour donner une place centrale au marketing.

La société de conception architecturale Design Republic a décroché le contrat de services pour les locaux du laboratoire à New York. Les travaux commenceront dans l'été. Design Republic est un cabinet d'architectes primé, spécialisé dans les locaux d'entreprise, le commerce de détail et les technologies des médias. Le cabinet a été choisi sur la base de sa culture d'entreprise, semblable à celle de WarnerMedia, et de son approche et concepts innovants, comme en témoigne ses récents travaux pour Nasdaq, Bvlgari et Bleacher Report (WarnerMedia).

"Design Republic est ravi de travailler à nouveau avec WarnerMedia", déclare Inga Kruliene, architecte accrédité LEED, cofondateur et mandataire de Design Republic. "Nous nous réjouissons à l'idée de participer à ce projet et à l'évolution de l'Innovation Lab afin de fournir une expérience immersive véritablement prometteuse."

À propos de WarnerMedia

WarnerMedia est un chef de file dans le secteur des médias et du divertissement, qui crée et distribue du contenu premium et généraliste, en collaboration avec un large éventail de narrateurs et de journalistes, destiné à des audiences mondiales via ses marques grand public: HBO, Warner Bros., TNT, TBS, CNN, DC Entertainment, New Line, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies, truTV et d'autres encore.

WarnerMedia est une société AT&T Inc. (NYSE:T).

