Le Washington Post remporte le Pulitzer du service public et Reuters celui de la photographie de reportage.

Les journalistes d'Ukraine ont également reçu une citation spéciale pour leur couverture de l'invasion russe, a annoncé Marjorie Miller, administratrice du prix Pulitzer.

Les Pulitzers annuels sont les récompenses les plus prestigieuses du journalisme américain, une attention particulière étant souvent accordée au prix du service public.

Cette année, ce prix a été décerné au Washington Post pour son "compte rendu captivant et présenté de manière vivante de l'assaut sur Washington le 6 janvier 2021, offrant au public une compréhension approfondie et sans faille de l'un des jours les plus sombres de la nation", a déclaré Mme Miller.

Les événements de ce jour-là, lorsque les partisans de Trump ont perturbé le décompte des votes des grands électeurs au Congrès, ce qui a évincé Trump et fait officiellement de Joe Biden le président, ont également donné lieu à un Pulitzer en photographie d'actualité pour une équipe de photographes de Getty Images.

Dans le domaine de la photographie de reportage, une équipe de photographes de Reuters, dont le regretté Danish Siddiqui, tué en juillet dernier alors qu'il couvrait la guerre en Afghanistan, a remporté le Pulitzer de la photographie de reportage pour sa couverture du bilan de la pandémie de coronavirus en Inde.

Reuters a gagné "pour des images du bilan de la pandémie de coronavirus en Inde qui ont su équilibrer intimité et dévastation", a déclaré M. Miller.

Le Miami Herald a gagné dans la catégorie "breaking news" pour sa couverture de l'effondrement d'une tour d'habitation en copropriété qui a tué 98 personnes.

Le New York Times a remporté trois Pulitzers : un pour les reportages nationaux pour sa couverture des contrôles routiers mortels effectués par la police ; un autre pour les reportages internationaux pour son examen des échecs de la guerre aérienne américaine au Moyen-Orient ; et un troisième pour la critique pour Salamishah Tillet, une critique contributrice au sens large, pour ses écrits sur la race dans les arts et la culture.

En outre, la journaliste du New York Times Andrea Elliott a remporté un prix Pulitzer dans la catégorie des ouvrages généraux pour son livre "Invisible Child : Poverty, Survival and Hope in an American City", qui a débuté avec la série 2013 publiée par le journal.

Les prix, décernés depuis 1917, ont été établis dans le testament de l'influent éditeur de journaux Joseph Pulitzer, qui est décédé en 1911 et a laissé de l'argent pour aider à créer une école de journalisme à l'Université Columbia et à établir les prix.

Ils ont commencé avec quatre prix en journalisme, quatre en lettres et théâtre, un pour l'éducation et cinq bourses de voyage. Aujourd'hui, ils récompensent généralement 15 catégories dans les domaines du reportage, de l'écriture et de la photographie, plus sept prix dans les domaines du livre, du théâtre et de la musique.

Un conseil composé principalement de rédacteurs en chef de grands médias et d'universitaires américains préside au processus de jugement qui détermine les gagnants.