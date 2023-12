La société X d'Elon Musk a échoué jeudi à bloquer une loi de l'État de Californie qui oblige les entreprises de médias sociaux à divulguer publiquement la manière dont elles modèrent certains contenus sur leurs plateformes.

X, anciennement connu sous le nom de Twitter, a intenté en septembre un procès à la Californie pour annuler la loi sur la modération des contenus, affirmant que la loi violait ses droits à la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution des États-Unis et de la Constitution de l'État de Californie.

La loi exige que les entreprises de médias sociaux ayant un revenu annuel brut important publient des rapports semestriels décrivant leurs pratiques de modération de contenu et fournissant des données sur le nombre de messages répréhensibles et la manière dont ils ont été traités.

Dans une décision de huit pages, le juge de district William Shubb a rejeté la demande de l'entreprise de médias sociaux.

"Bien que l'obligation de déclaration semble imposer une charge substantielle aux entreprises de médias sociaux, il ne semble pas qu'elle soit injustifiée ou indûment contraignante dans le contexte de la loi sur le premier amendement", a écrit M. Shubb.

X n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Mme Shubb rencontrera les avocats de l'affaire le 26 février pour une conférence de mise au rôle.

M. Shubb estime que les "conditions de service" prévues par la loi font partie intégrante de la loi et que leur présence pourrait constituer un facteur décisif pour les utilisateurs.

X a été critiqué pour ses règles de modération du contenu, et de nombreuses entreprises ont cessé de faire de la publicité sur la plateforme. Depuis que Musk a pris les rênes de X en octobre 2022, ses recettes publicitaires mensuelles aux États-Unis ont diminué d'au moins 55 % d'une année sur l'autre chaque mois, selon des données de tiers fournies à Reuters en octobre.

La plateforme de médias sociaux fait également l'objet d'un examen minutieux en Europe. Au début du mois, l'Union européenne a déclaré qu'elle enquêtait sur X en raison de violations présumées d'obligations, en partie liées à des messages postés à la suite d'attaques du Hamas contre Israël, sa première enquête en vertu de la loi sur les services numériques (DSA).

À la suite des attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, X et d'autres entreprises de médias sociaux ont été inondées de fausses images et d'informations trompeuses.

X a déclaré qu'elle restait déterminée à se conformer à la loi sur les services numériques et qu'elle coopérait avec le processus de réglementation.

L'affaire est X Corp v Bonta, U.S. District Court, Eastern District of California, No. 2:23-cv--01939. (Reportage de Mrinmay Dey à Bengaluru ; Rédaction de Leslie Adler)