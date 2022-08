Le Yémen prête serment aux nouveaux gouverneurs du Hadhramout et de Socotra.

Mabkhoot bin Mubarak bin Madhi a été nommé gouverneur de la région pétrolifère de l'Hadhramout, dans le sud, et Raafat Ali Ibrahim a été nommé gouverneur de l'île de Socotra, dans la mer d'Arabie.

Ces changements interviennent alors que les Nations Unies font pression sur les parties belligérantes pour qu'elles prolongent la trêve qui expire mardi dans le conflit qui dure depuis sept ans et qui a tué des dizaines de milliers de personnes et provoqué une grave crise humanitaire. La trêve est en place depuis avril.

L'ancien gouverneur de Hadhramout, Faraj al-Bahsani, fait toujours partie d'un conseil de huit membres qui a succédé au président en exil du Yémen en avril, ont indiqué les sources politiques.

Le conseil a été formé sous les auspices de l'Arabie saoudite, qui s'est efforcée de maintenir l'unité des factions yéménites dans le cadre d'une alliance militaire dirigée par l'Arabie saoudite contre le mouvement Houthi, allié à l'Iran, qui détient l'autorité de fait dans le nord du pays.

La semaine dernière, le gouvernement basé dans le sud a remplacé les ministres de la défense et de l'énergie dans le cadre d'un remaniement ministériel, un geste également considéré par les sources politiques comme favorisant la cohésion du nouveau conseil et s'attaquant à la corruption et à la mauvaise gestion perçues.

La coalition dirigée par l'Arabie saoudite est intervenue au Yémen en mars 2015, quelques mois après que les Houthis aient chassé le gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite de la capitale, Sanaa.

Le conflit et l'effondrement économique qui s'en est suivi ont laissé 80 % de la population du Yémen dépendante de l'aide et des millions de personnes confrontées à la faim.