Les autorités zimbabwéennes chargées de la protection de la faune et de la flore recherchent des marchés d'exportation pour la chasse au trophée dans l'Est, alors que certains pays européens ont décidé d'interdire les importations de trophées, a déclaré un responsable mardi.

Le Parlement européen a demandé en 2022 l'interdiction de l'importation de trophées provenant d'espèces répertoriées par la CITES, un accord international qui vise à garantir que le commerce d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas leur survie.

En février, la Belgique a interdit l'importation de trophées de chasse, tandis que les législateurs britanniques ont approuvé en 2023 une interdiction des importations de trophées de chasse couvrant 6 000 espèces menacées.

"Nous pouvons toujours trouver un marché alternatif", a déclaré à Reuters Fulton Mangwanya, directeur général de Zimbabwe Parks and Wildlife (Zimparks), en marge du sommet sur la zone de conservation transfrontalière de Kavango-Zambezi (KAZA) à Livingstone, en Zambie.

"Nous devons chercher d'autres marchés à l'Est", a-t-il ajouté, sans mentionner de pays en particulier.

M. Mangwanya a indiqué que des discussions visant à soutenir la chasse au trophée étaient en cours entre cinq pays d'Afrique australe qui constituent la zone transfrontalière de Kavango-Zambezi, la deuxième plus grande zone de conservation au monde.

Des représentants de l'Angola, du Botswana, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe se réunissent à Livingstone pour discuter de la conservation durable de la faune et du conflit croissant entre l'homme et la faune dans la zone de conservation, en raison de l'augmentation de la population humaine et de la faune.

Au Zimbabwe, 50 personnes ont été tuées lors d'attaques d'éléphants en 2023, selon Zimparks.

"Nous devrions être autorisés à chasser davantage afin de réduire le nombre de ces animaux qui tuent notre population", a déclaré M. Mangwanya.

"Nous nous sommes bien occupés de nos animaux... Nous devrions plutôt être aidés pour que nous puissions régler ces problèmes", a déclaré M. Mangwanya, faisant référence à l'autorisation du commerce de l'ivoire et de la chasse au trophée.

Le directeur des ressources naturelles du secrétariat de la SADC, Domingos Gove, a déclaré au sommet que l'organisme régional soutenait la chasse au trophée.

"La chasse est une source de financement. Si vous fermez le marché, comment pourrons-nous répondre aux besoins fondamentaux de ces communautés", a déclaré M. Gove.

Zimparks a déclaré avoir un stock d'ivoire d'une valeur de 600 millions de dollars que le pays ne peut pas vendre en raison des règles de la CITES qui interdisent le commerce de l'ivoire.