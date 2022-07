Le Zimbabwe va introduire des pièces d'or alors que la monnaie locale s'effondre

Le gouverneur de la banque centrale, John Mangudya, a déclaré lundi dans un communiqué que les pièces seront disponibles à la vente à partir du 25 juillet en monnaie locale, en dollars américains et dans d'autres devises étrangères à un prix basé sur le cours international de l'or et le coût de production.

La pièce "Mosi-oa-tunya", qui porte le nom des chutes Victoria, peut être convertie en espèces et faire l'objet d'échanges locaux et internationaux, a indiqué la banque centrale.

La pièce d'or contiendra une once troy d'or et sera vendue par Fidelity Gold Refinery, Aurex et les banques locales, a-t-elle ajouté.

Les pièces d'or sont utilisées par les investisseurs internationaux pour se couvrir contre l'inflation et les guerres.

La semaine dernière, le Zimbabwe a plus que doublé son taux directeur, le faisant passer de 80 % à 200 %, et a présenté des plans visant à faire du dollar américain la monnaie légale pour les cinq prochaines années afin de stimuler la confiance.

L'inflation galopante dans ce pays d'Afrique australe a mis la pression sur une population déjà aux prises avec des pénuries et a ravivé les souvenirs du chaos économique qui régnait il y a des années sous le règne de près de quatre décennies du leader vétéran Robert Mugabe.

L'inflation annuelle, qui a atteint près de 192% en juin, a jeté une ombre sur la tentative du président Emmerson Mnangagwa de revitaliser l'économie.

Le Zimbabwe a abandonné son dollar, ravagé par l'inflation, en 2009, optant pour l'utilisation de devises étrangères, principalement le dollar américain. Le gouvernement a réintroduit la monnaie locale en 2019, mais elle a rapidement perdu à nouveau de sa valeur.