Le bailleur de fonds de TerraUSD dit qu'il dédommagera certains utilisateurs ; le bitcoin repasse sous les 30 000 $.

Une filiale de la société à l'origine de l'effondrement du stablecoin TerraUSD a déclaré lundi qu'elle avait dépensé la majeure partie de ses réserves en essayant de défendre son ancrage au dollar la semaine dernière, et qu'elle utiliserait le reste pour essayer de compenser certains utilisateurs qui avaient perdu.

Le crash du jeton la semaine dernière a fait chuter les cryptomonnaies, une chute qui a repris lundi, alors que le bitcoin a abandonné les gains qu'il avait réalisés pendant le week-end.

La plus grande cryptomonnaie du monde a chuté de 5 % à environ 29 700 $ lundi dans les échanges asiatiques, glissant aux côtés des actions en raison des inquiétudes liées à l'inflation élevée et à la hausse des taux d'intérêt.

Le bitcoin a perdu environ un cinquième de sa valeur depuis le début du mois, alors que l'effondrement spectaculaire du TerraUSD, qui est censé être arrimé 1:1 au dollar mais qui se négocie actuellement autour de 14 cents, a fait vaciller les marchés des crypto-monnaies.

Luna Foundation Guard (LFG), une organisation à but non lucratif basée à Singapour et conçue pour défendre le TerraUSD, a déclaré lundi sur Twitter qu'elle utiliserait ses actifs restants pour dédommager les utilisateurs restants du soi-disant stablecoin, en commençant par les plus petits détenteurs, bien qu'elle doive encore décider de la meilleure méthode pour le faire.

L'organisation avait constitué une importante réserve comprenant plus de 80 000 bitcoins et des millions de dollars d'autres stablecoins pour soutenir TerraUSD, dont elle a déclaré avoir dépensé la majorité pour essayer de soutenir le jeton la semaine dernière.

LFG s'était initialement engagé à réunir une réserve de 10 milliards de dollars en bitcoins. La réserve était réduite à 313 bitcoins ainsi qu'à d'autres actifs à l'heure actuelle, a-t-elle tweeté.

LES RÉGULATEURS S'INTÉRESSENT À LA CRYPTO

L'incident a attiré une attention particulière, y compris de la part des régulateurs financiers, sur les monnaies stables et le rôle qu'elles jouent dans le système cryptographique en tant que principal moyen de transférer de l'argent entre cryptomonnaies ou de convertir des soldes en monnaie fiduciaire.

Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré lors d'une conférence que les cryptoactifs pourraient perturber le système financier international s'ils n'étaient pas réglementés et rendus interopérables de manière cohérente et appropriée entre les juridictions.

Il a pointé du doigt les stablecoins, qui, selon lui, sont quelque peu mal nommés, comme faisant partie des sources de risque.

S'exprimant séparément, Fabio Panetta, membre du conseil exécutif de la Banque centrale européenne, a également déclaré lundi que les monnaies stables étaient vulnérables aux pannes.

Tether, le plus grand stablecoin du monde, a brièvement perdu sa parité 1:1 le 12 mai, avant de se rétablir. Contrairement à TerraUSD, Tether est soutenu par des réserves en actifs traditionnels, selon sa société d'exploitation.

Le même jour, le bitcoin a chuté jusqu'à 25 400 $, son plus bas niveau depuis décembre 2020, mais s'est redressé jusqu'à 31 400 $ dimanche.

L'Ether, la deuxième plus grande cryptomonnaie, a chuté de 5,6 % à environ 2 000 $ lundi.

Les régulateurs ailleurs sont également inquiets. La semaine dernière, la Réserve fédérale américaine a averti que les monnaies stables étaient vulnérables aux ruées des investisseurs, car elles étaient adossées à des actifs susceptibles de perdre de la valeur ou de devenir illiquides en période de stress du marché. (Reportage d'Alun John ; reportages supplémentaires de Medha Singh à Bengaluru ; édition de Bradley Perrett et Emelia Sithole-Matarise)