Henryk Wnorowski, responsable de la fixation des taux d'intérêt en Pologne, a déclaré que si la banque centrale était bien avisée de ne pas bouger pour l'instant, il n'excluait pas de réduire les taux d'intérêt plus tard dans l'année, l'inflation étant susceptible de revenir à son objectif en mars.

La Banque nationale de Pologne a maintenu son principal taux d'intérêt à 5,75 % depuis octobre et le gouverneur Adam Glapinski a déclaré qu'il pourrait rester à ce niveau jusqu'à la fin de l'année en raison de la "très grande incertitude" concernant les perspectives d'inflation.

"Actuellement, une approche attentiste est fortement conseillée", a déclaré M. Wnorowski à Reuters.

"Nous observons toutes les données entrantes et évaluons la situation, et s'il s'avère qu'une telle possibilité ou nécessité est possible, je n'exclus pas de réduire les taux d'intérêt cette année", a-t-il déclaré dans des remarques dont la publication est prévue pour vendredi.

L'inflation polonaise, l'une des plus élevées de l'Union européenne, a culminé à 18,4 % il y a un an et n'a cessé de diminuer depuis. Elle s'est établie à 3,9 % en janvier.

M. Wnorowski a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation continue à baisser ce mois-ci et le mois prochain, lorsqu'elle devrait tomber au milieu de la fourchette cible de 1,5 % à 3,5 % de la banque centrale.

"En mars, l'inflation sera très probablement conforme à l'objectif, c'est-à-dire qu'elle se situera à l'intérieur de la fourchette visée. Je pense qu'elle se situera autour de 2,5 %, voire 2,4 %.

Les données préliminaires sur l'inflation du mois prochain seront publiées le 29 mars.

La prochaine réunion du Conseil de la politique monétaire, composé de dix membres, dont M. Wnorowski est considéré comme un membre modéré, se tiendra les 5 et 6 mars et les responsables politiques examineront la nouvelle projection de la banque en matière d'inflation.

La prudence de la banque centrale reflète l'incertitude quant à l'extension ou la modification par le gouvernement des politiques mises en œuvre pour aider les ménages à faire face à la flambée des prix.

Une suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les denrées alimentaires expire à la fin de ce trimestre, tandis qu'une autre loi visant à réduire les prix de l'énergie devrait rester en vigueur jusqu'à la fin du deuxième trimestre.

M. Wnorowski a déclaré que l'expiration de ces régimes pourrait entraîner une hausse de l'inflation au cours du second semestre, certains estimant qu'elle s'accélèrerait pour atteindre 6 %. Toutefois, selon lui, l'inflation sera plus faible.

M. Wnorowski a également critiqué les projets de la coalition au pouvoir visant à traduire M. Glapinski devant le tribunal d'État, estimant qu'ils étaient préjudiciables à l'image de la banque centrale et du pays.

"Les marchés financiers l'observent et ces attaques inutiles rendent notre travail et nos tâches plus difficiles", a-t-il déclaré.