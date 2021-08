Le baromètre du KOF chute sur fond de 4ème vague pandémique

Zurich (awp) - Le baromètre conjoncturel du KOF a dévissé de 17,4 points en août à 113,5 points. À l'exception de l'industrie, tous les indicateurs sont à la baisse. La crainte d'une quatrième vague de Covid-19 se précise, explique le communiqué paru lundi, et fait craindre une reprise de l'activité économique quelque peu chahutée dans un avenir proche.

Pour la troisième fois consécutive depuis le pic atteint au mois de mai (129,8 points), l'indice établi par l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ) s'est rétracté. Il demeure néanmoins supérieur à sa moyenne sur le long terme, signe que la reprise se fera non sans entraves.

Dans l'industrie manufacturière et la construction, le carnet de commandes est évalué de manière moins positive, tout comme les perspectives d'emploi et la production. Seules les perspectives d'exportation demeurent un peu plus favorables. A l'exception de l'industrie chimique et de celle du bois, toutes les industries affichent des reculs, particulièrement dans la métallurgie, le papier et l'industrie électrique, précise le communiqué.

L'indice du KOF est ressorti en dessous des attentes des analystes interrogés par AWP qui prévoyaient entre 120 et 128,5 points.

md/ck