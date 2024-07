par Drazen Jorgic

MEXICO, 25 juillet (Reuters) - Le baron de la drogue mexicain Ismael "El Mayo" Zambada, placé en détention provisoire après son arrestation au Texas avec le fils de son ancien partenaire, Joaquin "El Chapo" Guzman, a plaidé non coupable des accusations de trafic de stupéfiants, montrent vendredi des documents judiciaires.

"El Mayo" a renoncé vendredi à son droit de comparaître en personne devant le tribunal et a demandé l'enregistrement d'un plaidoyer de non-culpabilité en son nom.

Il a été placé en détention provisoire et devrait comparaître devant la juge Anne Berton mercredi prochain, selon les documents judiciaires. Son avocat n'a pas répondu aux demandes de commentaires dans l'immédiat.

Ismael Zambada et Joaquin Guzman Lopez font face à de nombreuses accusations aux Etats-Unis pour contrebande de drogues, notamment de fentanyl.

Deux responsables américains ont déclaré à Reuters qu'Ismael Zambada, qui serait âgé de 70 ans, et Joaquin Guzman Lopez, 30 ans, avaient été arrêtés jeudi après avoir atterri à bord d'un avion privé dans le secteur d'El Paso.

Le gouvernement mexicain a été informé des arrestations par le gouvernement américain, mais les autorités mexicaines n'ont pas participé à l'opération, a déclaré vendredi la ministre mexicaine de la Sécurité, Rosa Rodriguez.

Ismael Zambada est l'un des principaux narcotrafiquants au Mexique. Il a cofondé le cartel de Sinaloa avec Joaquin Guzman.

Joaquin Guzman a été reconnu coupable en 2019 d'un vaste narcotrafic entre le Mexique et les Etats-Unis lorsqu'il était à la tête du cartel de Sinaloa. (Reportage Luc Cohen à New York, Ana Isabel Martinez et Raul Cortes à Mexico et Drazen Jorgic; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)