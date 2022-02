Le bénéfice annuel d'AngloGold chute de 39 %, mais l'entreprise vise une production plus élevée en 2022.

Le bénéfice net par action (BNPA) de la société - la principale mesure des bénéfices en Afrique du Sud - s'est établi à 146 cents US, contre 238 cents US l'année précédente, principalement en raison de la baisse de la production et de la hausse des coûts.

La société cotée à la Bourse de Johannesburg figure parmi les trois premiers exploitants d'or au monde, mais ses actions se négocient généralement à un prix inférieur à celui de ses homologues mondiaux tels que Newmont Corp. ou Barrick Gold, en raison de ses réserves plus faibles, de la durée de vie plus courte de ses mines et de ses coûts de production plus élevés.

Son coût de maintien tout compris (AISC) - une mesure du coût global de production de l'or des mineurs - s'est élevé à 1 355 dollars l'once, contre 1 037 dollars l'once l'année précédente. Son rival canadien Barrick Gold a annoncé la semaine dernière un AISC de 1 026 $ par once pour l'ensemble de l'année.

L'unité d'Anglo American vise une production comprise entre 2 550 millions d'onces et 2 880 millions d'onces d'or pour un AISC de 1 295 à 1 425 dollars par once en 2022.

Après avoir atteint un pic de plus de 2 000 dollars l'once en août 2020, les prix de l'or ont suivi une trajectoire descendante progressive et agitée, les prix oscillant actuellement autour de 1 900 dollars l'once, principalement en raison des pressions inflationnistes et des perspectives de hausse des taux d'intérêt.

AngloGold a déclaré que l'inflation et la propagation du COVID-19 continuaient à être des risques clés pour la société, mais qu'elle essayait d'en atténuer l'impact par la mise en œuvre d'une structure d'entreprise réformée initiée par le nouveau PDG Alberto Calderon.

Cela implique de réduire le personnel superflu et d'accroître l'efficacité des sites d'exploitation.

Le mineur, présent en Afrique, en Australie et en Amérique latine, a déclaré qu'il verserait un dividende de 14 cents par action, portant le dividende annuel à 20 cents par action.